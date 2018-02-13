﻿藍帶風味盆菜

狗年將至，新春期間親朋聚首一堂好不熱鬧。盆菜可說是近年團年必備，筆者早前就跟隨祖籍客家的法國藍帶大廚Bonnie學習製作盆菜，傳統客家家常風味結合法國藍帶廚藝精髓，滋味而不失細緻。 文：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com） 圖：黃頌偉



中西合璧



位於西貢的Chez Les Copains，法國傳統菜餚滋味又地道，原來畢業於巴黎藍帶廚藝學院的店主Bonnie，做中菜同樣出色。傳統客家盆菜一般包括燜豬肉、枝竹、蘿蔔、冬菇、魷魚和豬皮。身為客家人的Bonnie，炮製的盆菜除了具童年家常風味，更凸顯食材自身的特色。酸菜南乳燜豬腩肉沿用法國豬腩入饌，肉質豐腴可口且不油膩，配合南乳、酸菜、黃酒、丁香和八角燜煮，豬腩肉盡吸燜汁精華，脂香、酒香四溢而風味醇厚。至於切雞選用法國貴族玉米小米飼藍腳走地雞（Bresse Chicken）浸煮，肉質鮮嫩細滑。各款菜餚可提早烹煮，用時合拼加熱，便捷而滋味。







A. 酸菜南乳燜豬腩肉



材料：豬腩肉（切大粒）1kg、客家酸菜（泡水3小時，瀝乾，切段備用）350g、木耳150g、蒜頭、法國香葱（Shallot）少許、油1湯匙、雞高湯300ml。



調味料：南乳半湯匙、南乳汁2湯匙，肉桂和桂皮少許、花椒、八角少許、丁香5粒、黃酒少許、鹽、胡椒粉、冰糖少許。







B. 其他盆菜材料



鮮蠔仔冬菇：冬菇用油和蔗糖快炒，加入鮮蠔仔、水燜煮，備用。砂糖煮至焦糖，加入鮮蠔仔、薑、乾葱和雞湯煮滾，放入走油的油爆冬菇，加鹽調味，煮至醬汁濃縮。



豬皮魚蛋蘿蔔：豬皮浸軟切件，用油、薑和乾葱走油。魚蛋同樣用油、薑和乾葱先走油，然後加入蘿蔔、雞湯滾煮。



冬菇汁金蠔：先將金蠔浸冬菇水，瀝乾後香煎。



切雞：用雞湯、薑、法國香葱以低溫將雞浸煮至肉嫩，大碼雞煮30分鐘。



火焰蝦：鮮蝦洗淨，香煎及調味再灒白蘭地點火，使酒精揮發及增添香氣。



鹹魚：實肉鹹魚（如門鱔），用油香煎。



生菜：滾起雞湯灼熟生菜。







C. 最後步驟



將鮮蠔汁燜冬菇、豬皮魚蛋蘿蔔、生菜、酸菜南乳燜法國豬腩肉和法國藍腳雞放入鍋底，頂層蓋上亁身的火燄蝦、冬菇汁燜金蠔和香煎自家醃曬鹹門鱔。







Chez Les Copains



地址：西貢白沙灣117號地下 電話：2243 1918 收費：藍帶大廚限量客家盆菜$988（四人份）







Bonnie So



畢業於巴黎藍帶廚藝學院（Le Cordon Bleu），畢業後回港開設以「朋友之家」命名的Chez Les Copains。