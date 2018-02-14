﻿情人蜜運 甜心妝品

今天是情人節，閣下是否已為另一半準備好禮物？今季多個彩妝品牌都精心設計了甜心妝品，色彩漂亮，且包裝精美，送贈摯愛必定窩心！



文︰Angel 圖︰Julio（人物）



模特兒︰ Nastya B.@Primo 髮型及化妝︰ Shirley@Andersen



Workshop



Macaron眼影美麗甜品



Lunasol炮製了一系列色彩繽紛的眼影，並以Macaron為主題，打開小小盒子，即看到色彩繽紛的單色眼影，買齊一套八色，每天化妝時如挑選甜品般，心情自然大靚。品牌同期推出柔亮彩妝筆，同時可作胭脂、唇膏及眼影多用途使用，是女生們必入新貨。



心形胭脂動感好氣氛



KIKO Milano推出全新充滿浪漫感覺的Lip Me Lots系列，透過甜蜜香吻及心形圖案，將愛的訊息直接傳達。心形Highlighter及胭脂是重點主題作品，金色Highlighter可塑造亮澤細膩妝效，加上烘焙質地細緻輕盈，讓粉末輕易與肌膚融合。另一必掃妝品是心形唇膏，以金屬紅色包裝，造型可愛，加上顯色度高，令唇色更出眾。



夢幻之最閨密心水



Urban Decay×Kristen Leanne系列，是送給情人或閨密的禮物心水推介。充滿活力色彩的Kaleidoscope Dream Eyeshadow Palette及夢幻自然的Daydream Eyeshadow Palette，不但外形靚絕，連顏色也很實用。另有Beauty Beam Highlight Palette，其提亮效果可令妝容更立體。至於同系列的三款心動唇膏Vice Lipstick，裸色、紫紅及深梅子色調，正好點綴情人節妝容。



花瓣圖案浪漫彩妝



Dior的玫瑰亮采胭脂有兩款供選擇，包括柔和色彩組合#003 SweetLavender甜美薰衣草及#002 Spring Coral春日珊瑚。俏麗的花瓣圖案造型漂亮，除可用作胭脂，也可用來提亮及均勻膚色，凸顯輪廓。至於五色眼影，則以粉紅、橙及紫色調為主，輕易便能化出一個浪漫醉人的妝容。



限量香氛「味」惑情人Guerlain



品牌特別於情人節推出La Petite Robe Noire小黑裙濃香氛套裝，香氛是以黑櫻桃的甜香，混和佛手柑、莓果與杏仁的淡淡幽香，再融入黑玫瑰、煙燻黑茶及著名的「Guerlinade」香韻而成。情人節套裝除有香水外，更有迷你版潤手霜，送給情人，窩心至極。



Prada



全新推出的男女香水La Femme Prada L'Eau以及L'Homme Prada L'Eau，以粉紅及粉藍色作包裝，L'Homme Prada L'Eau融合琥珀、紅薑、小荳蔻以及苦橙精油；La Femme Prada L'Eau感覺輕盈，結合綠色雞蛋花和綠色橘子精油，花香味非常怡人。



Dolce & Gabbana



全新Dolce Rosa Excelsa香水，蘊含兩種玫瑰香調，香味清新怡人。而其瓶身設計也是賣點之一，深紅色花辦狀的瓶蓋、磨砂玻璃讓瓶身呈現出朦朧的淡粉色，極致優雅，也是餽贈佳人之選。



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Dolce & Gabbana



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KIKO Milano2320 0030



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