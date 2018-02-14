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﻿話題玫瑰下午茶

2018-02-14 列印
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　　近期不少美容品牌跟餐廳聯乘推出特色下午茶，最新登場就有香港洲際酒店與MDNA SKIN合作炮製的瑰氣下午茶。下午茶食品包括鮮蝦蟹肉卷鮮蝦蟹肉餅、意大利辣肉腸伴芝士及火箭菜、玫瑰花瓣－覆盆子蛋糕等鹹甜點，味道和賣相均極吸引。客人同時可獲尊貴禮遇卡兩張，尊享極緻尊貴護膚服務（各價值$1,000）及換領玫瑰噴霧，以下午茶$668兩位計，算是非常划算。聯乘下午茶由即日起至2月28日止，不妨趁假期相約知己歎番餐。文︰Angel

查詢︰2313 2323
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