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﻿紅鞋兒意頭新作

2018-02-14 列印
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　　新年將至，大家都會買新鞋過年，在這個喜氣洋洋的節日，紅色穿搭絕對是不二之選，皆因寓意吉祥和好運，可以取個好意頭。Le saunda今年推出了一系列紅色及粉紅色的鞋履，鮮艷奪目得來又不失高貴優雅，如以心心圖案為設計藍本的尖頭鞋，足能令穿者散發性感女人味。想配襯全套喜慶裝扮，品牌今季推出的紅色皮革手袋，同樣搶眼吸睛。

文︰Angel

查詢︰www.lesaunda.com.hk
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