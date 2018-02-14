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﻿簡約春日時尚

2018-02-14 列印
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　　告別冬季，適逢新年來臨，當然又為自己置裝添藉口，喜愛細緻剪裁的話，不妨留意Jessica Red的春夏季單品，當中不乏不對稱剪裁的衣飾，如不對稱單肩羊毛斗蓬，搭襯純白襯衫，型格脫俗。另更有多款細節獨特精緻的襯衫及裙款，包括波波袖、荷葉裙邊、蕾絲拼貼、領帶及蝴蝶結等。 又或只須簡約地以一件纕上彩色刺繡及流蘇的棕色民族風外套搭襯短褲，已充滿過節氣氛。

文︰Angel

查詢︰2259 5117
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