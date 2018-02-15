﻿馬爾代夫 浪漫黃昏

被喻為度假天堂的馬爾代夫（Maldives），一直是情侶及蜜月人士的至愛，全因當地一眾奉行「一島一別墅」政策的酒店，都會推出多元化的浪漫體驗，包括在無人島野餐兼看日落，以及尊貴的私人燭光晚宴等等，教住客們留下深刻甜蜜的難忘回憶。文、圖︰Kengi 鳴謝︰JA Manafaru Maldives



無人小島 共度日落



在馬爾代夫，遠離人煙的環礁島便是世外桃源，好像三年前正式開業的JA Manafaru Maldives度假酒店，便位於當地最北端的哈阿里夫（Haa Alif）環礁上，由首府馬累（Male）的國際機場乘坐水上飛機前來，也要大約一小時，偏遠環境令當地保存着更純淨的自然環境，因而備受情侶熱捧。



JA Manafaru Maldives共有八十四間水上別墅及套房，當中更以二十三間朝向西面的Sunset Water Villa最受歡迎，因為客人只要躺在房間露台，便能賞到夕陽美景，其房價雖較向東的別墅為高，仍然值得一試。



此外，酒店更特別為上述客群辦有大量配套活動，以名為Castaway Island Experience的體驗為例，便設有半天遊及一天遊，重點是會以遊艇把客人送到酒店的專屬無人島Govvafushi或Medhafushi的私人沙灘享受浮潛樂趣。至於更浪漫的體驗便是領客人看日落的Sunset Castaway，這活動在黃昏前才出發，先前往無人島浮潛，再在林中小屋休息及享用香檳及小吃，最後來到島上欣賞印度洋的日落美景，氣氛浪漫醉人之餘，全程更有專人侍候呢！



若嫌無人島過於寧靜，不妨留在酒店跟其他客人一起看日落，酒店大部份水上活動均安排在下午至黃昏前進行，確保客人可輕鬆歡度午後時光，另在日落時段，碼頭旁邊也經常會有餵魚活動，希望藉着吸引魚類游近，再引來魔鬼魚及海龜，讓客人有機會近距離觀察牠們的生態。



地下酒窖 細味佳釀



美景以外，JA Manafaru Maldives也備有多家餐廳，提供多元化美食，當中可賞到日落美景的Horizon Lounge，更設有平台雅座，每晚六時至八時是歡樂時光，可點來特色雞尾酒甜蜜一番。至於可看到日落水上別墅的White Orchid，則獨享寧靜角落，這裏主打東南亞、日本與中國美食，平台上的三十五個座位，正是享受燭光晚餐的好地方。不過論到獨特性，The Cellar絕對能予人驚喜，首先是酒店極重視葡萄酒的質素，在島上建起深入地底兩米半的地庫酒窖來珍藏佳釀，更請來專業品酒師管理，在酒窖內可舉行私人晚宴，最多可容納十二位客人，菜單方面會由廚師按當天的食材設計，品酒師則會提供葡萄酒與美食配搭的建議。



JA Manafaru Maldives



地址：2062, Haa Alifu Atoll, Maldives



電話：960 650 0456



網頁：www.jaresortshotels.com/



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