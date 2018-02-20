﻿網紅帶路 美國帕薩迪納尋美饌

美國人對吃已愈來愈講究，早前到訪洛杉磯老城區帕薩迪納（Pasadena）時，便在當地美食「網紅」Jocelyn引領下，見識過多家人氣食肆的魅力及味力，想知當地有甚麼美饌，即看洛城美食專家推介。



文：Rachel



圖：Rachel、The Langham Huntington, Pasadena



鳴謝：香港航空、The Langham Huntington, Pasadena



帥哥炮製 人氣墨國菜



你可能會覺得，外國人的口味跟我們不同，當地「網紅」的推介也未必可以盡信！只是這趟大可放心，全因Jocelyn（大圖）正是百分百的香港人，她在洛杉磯讀大學，畢業後曾在帕薩迪納朗廷酒店（The Langham Huntington, Pasadena, Los Angeles）工作，現已轉型為全職美食網絡主持，平均每天都會試吃以洛杉磯為中心的兩家餐廳，因而在兩年多以來已嘗遍區內約一千三百多家大小食肆，稱她為洛城美食專家也絕不為過。



Jocelyn自言初入行時不懂節制，遇上心頭好便拼命地吃，由於在吃畢一頓和牛宴後讓她吐個半死，從此便學會少吃多滋味的道理，對於心儀餐廳，寧願光顧多次，每次都點選不同的招牌美食，自然吃得更愜意，而她的心水推介首選，便是兩年前在帕薩迪納開業的墨西哥餐廳Salazar。



熟悉香港餐飲業界的朋友，對Salazar的老闆兼大廚Esdras Ochoa應該不會陌生，因他去年也在香港開設一家人氣墨西哥餐廳11 Westside，而在帕薩迪納的這家餐廳便是其總壇。以氣氛計，這裏比香港店悠閒得多，配合椰林婆娑下的露天座位，墨西哥風情滿溢。這裏的食物以傳統墨西哥菜為主，並加入創新元素，吃來沒一般墨國菜辣，推薦必吃Tacos這款墨西哥菜的主角，特別是這裏選用的粟米餅均是自家製，吃來香脆可口，配上牛肉粒、烤雞、烤豬肉及菇菌等食材，再淋上秘製Salsa汁，非常惹味，教人吃不停口！



Salazar



地址：2490 Fletcher Dr., Los Angeles



時間：11:00-22:00（星期一休息）



網頁：www.salazarla.com



香滑雪糕 創新口味多



吃過美味的墨西哥粟米餅，若能再來一客甜品便極完美，所以Jocelyn續領我們來訪的下一站，便是位處帕薩迪納西側購物街上的雪糕店Wanderlust Creamery。



年輕美麗的雪糕店老闆Adrienne Borlongan，像一般美國人一樣自幼便愛吃雪糕，進入社會後她以曾修讀的食物科學知識研發以不同食物炮製香滑口感的雪糕。現時該店的雪糕口味共有二十多款，包括泰式奶茶、芒果糯米飯、伯爵紅茶、日式紅豆及Gin酒等等，玩味十足，吃來更是滋味無窮。若有選擇困難，不妨點來「A flight around the world」款式（售約235港元），即可嘗遍所有的口味！



Wanderlust Creamery



地址： 3134 Glendale Boulevard,



Los Angeles



時間： 12:00-23:00（星期六及日11:00起）



網頁： www.wanderlustcreamery.com



星級扒房 嘗麵包布甸



曾在帕薩迪納朗廷酒店工作的經驗，令Jocelyn開始接觸當地高水準的美食，她更大讚該酒店The Royce Wood-Fired Steakhouse餐廳炮製的麵包布甸（Bread Pudding）超級美味。



餐廳位於酒店大堂旁邊，只在晚餐時段營業，餐廳環境時尚典雅，白色沙發配雲石餐桌及柚木地板，入口兩側分別設有玻璃房間酒庫，非常壯觀。這裏主打木烤扒類及海鮮，更以牛扒種類選擇極多，包括美國頂級USDA Prime牛扒、澳洲和牛及日本神戶牛等等，全以白橡木烤製。我當晚便點了來自亞利桑那州的USDA Prime連骨肉眼扒（售約375港元），據說牛隻先以草飼再餵以穀物，難怪吃來肉味既濃，肉質也見軟腍，約五成熟堪稱最完味的狀態！至於Jocelyn念念不忘的麵包布甸，當然不能錯過，其賣相雖然極普通，誰料入口後才明白在外脆內軟的口感及楓糖漿的配合下，即使肚子再飽，也要獨吃一碟！



The Royce Wood-Fired Steakhouse



地址：1401 South Oak Knoll Avenue, Pasadena



時間：17:30-22:00（星期日及一休息）



網頁：www.roycela.com



旅遊記事簿







持BNO護照或特區護照入境美國均須持有有效簽證。



網頁：www.ustraveldocs.com（美國駐港領事館）







香港航空由香港直航洛杉磯，來回經濟客位票價約4,216港元起，商務客位票價約21,990港元起，已連稅項及相關附加費。



網頁：www.hongkongairlines.com







The Langham Huntington, Pasadena, Los Angeles雙人房連早餐約2,258港元起。



地址：1401 South Oak Knoll Avenue, Pasadena



網頁：www.langhamhotels.com/en/the-langham/pasadena







www.visitpasadena.com



（帕薩迪納旅遊網頁）



www.visitcalifornia.com



（加利福尼亞州旅遊網頁）







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