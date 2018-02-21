化妝、髮型︰Shirley、Wendy（Andersen Workshop）
年輕眼眸
眼周肌膚較薄，是最容易出現敏感的部位，若是本身屬於敏感肌，必須謹選成份天然、不過份油膩的眼部精華。此外，還要適時為眼部進行按摩，紓緩眼部疲勞，長時間使用電腦或配帶隱形眼鏡都應每一、兩小時讓眼部稍作休息。首推Mary Kay Youthfinity The Eye Creme及Bionike Soothing Eye Contour Treatment，屬抗敏之選。
抗敏面霜
以植物為成份的面霜既可為肌膚保濕，同時亦可紓緩敏感，例如有機乳木果油、葵花籽油、復活草精華等，都有保濕及修復肌膚之效，皮膚經常出現紅腫、乾燥繃緊及脫皮情況，尤其合適。
紓敏潔面
潔面是肌膚護理的第一步，因為潔面產品多會去除皮膚表面油脂，造成皮膚乾燥，所以皮膚脆弱者於潔面後容易出現紅腫或脫皮。首選以天然為成份的潔面產品，鎖住皮膚水份， 並強化肌膚天然保護屏障，皮膚自然光滑無比，特別推介Melvita 3in1 Comfort Cleansing Milk，乳液狀冬日更合用。
修護精華
不少抗敏精華都以植物為主要成份，如金盞花油能紓緩皮膚濕疹問題，而人參籽油則可為肌膚補充水份。至於Borghese Active Booster Serum的大豆精華則能助促進細胞更新及減少炎症，被視為皮膚的天然補品。而以有機為成份的Net Organic Skinology堅果油活膚精華素蘊含摩洛哥堅果油、有機大馬士革玫瑰花水與角鯊烷等天然成份，有助抑制自由基，令肌膚展現光澤及彈性。
爽膚精華
爽膚精華質地呈水潤狀，可以沾於棉花上再輕抹全面，有助軟化肌膚及增強皮膚抵抗力。如Fresh Black Tea Kombucha Facial Treatment Essence中的紅茶酵素有助對抗污染及自由基；Melvita Orange Blossom Extraordinary Water Smoothing Serum-lotion的橙花水則具抗敏及亮膚功效，並可助去除黑色素，是天然的美白劑。
belif/2110 0758
Bionike/2185 7227
Biotherm/3180 1649
Borghese/2782 3278
Chanel/2810 1083
dermalogica/2112 9520
Fresh/2539 0789
Guerlain/2869 1552
Helena Rubinstein/2314 1059
L'occitane/2234 7198
Mary Kay/800 906 833
Melvita/2317 1055
MDNA SKIN/3695 3110
Net Organic Skinology/5595 9669
Novexpert/3951 1599
Philosophy/2565 8333
Sulwhasoo/2114 4169
The Body Shop/2259 5266
Topicrem/3951 1599