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﻿初春抗敏修護

2018-02-21 列印
The Body Shop Drops of Youth Youth Eye Concentrate $299(前左) Chanel Blue Serum Eye $575(後左) Philosophy time in a bottle for Eyes $475(後右) Bionike Soothing Eye Contour Treatment $208(前右)
Melvita 3in1 Comfort Cleansing Milk $200(左) dermalogica Precleanse Balm $448(右) L'occitane Divine Cleansing Cream-in-foam $330(前)
belif Moisturizing Eye Bomb $365(左) Mary Kay Youthfinity The Eye Creme $1,450(後) Guerlain Orchidee Imperiale The Eye & Lip Contour Cream $1,700(中) Helena Rubinstein Powercell 24 H Eye Care $680(右)
MDNA SKIN Onyx Black $2,500(左二) MDNA SKIN The Reinvention Cream $640(左) Biotherm Life Plankton Sensitive Balm $380(右二) Melvita Organic Ultra Nourishing Comfort Balm $360(右)
Melvita Organic Calendula Oil $260(左) Sulwhasoo Concentrated Renewing Facial Oil $870(右)
Novexpert Booster Serum with 5 Omegas $490 (左) Borghese Active Booster Serum $350(右)
Topicrem Ultra-Moisturizing Serum $280(左) Melvita Organic Brightening Duo Oil & Water $280(中) Net Organic Skinology Argan Oil Skin Renew Serum $498(右)
Melvita Orange Blossom Extraordinary Water Smoothing Serum-lotion $250(左) Fresh Black Tea Kombucha Facial Treatment Essence $600(右)
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        春天即將來臨，轉季天氣容易令皮膚變得敏感又痕癢，要對抗敏感肌膚，必須嚴選優質純淨的護膚品，集紓緩與修復功效於一身，對抗外來傷害，肌膚的自癒力自然提升！文︰Angel　圖︰Julio　模特兒︰Sorina H（Primo）

化妝、髮型︰Shirley、Wendy（Andersen Workshop）

年輕眼眸

　　眼周肌膚較薄，是最容易出現敏感的部位，若是本身屬於敏感肌，必須謹選成份天然、不過份油膩的眼部精華。此外，還要適時為眼部進行按摩，紓緩眼部疲勞，長時間使用電腦或配帶隱形眼鏡都應每一、兩小時讓眼部稍作休息。首推Mary Kay Youthfinity The Eye Creme及Bionike Soothing Eye Contour Treatment，屬抗敏之選。

抗敏面霜

　　以植物為成份的面霜既可為肌膚保濕，同時亦可紓緩敏感，例如有機乳木果油、葵花籽油、復活草精華等，都有保濕及修復肌膚之效，皮膚經常出現紅腫、乾燥繃緊及脫皮情況，尤其合適。

紓敏潔面

　　潔面是肌膚護理的第一步，因為潔面產品多會去除皮膚表面油脂，造成皮膚乾燥，所以皮膚脆弱者於潔面後容易出現紅腫或脫皮。首選以天然為成份的潔面產品，鎖住皮膚水份， 並強化肌膚天然保護屏障，皮膚自然光滑無比，特別推介Melvita 3in1 Comfort Cleansing Milk，乳液狀冬日更合用。

修護精華

　　不少抗敏精華都以植物為主要成份，如金盞花油能紓緩皮膚濕疹問題，而人參籽油則可為肌膚補充水份。至於Borghese Active Booster Serum的大豆精華則能助促進細胞更新及減少炎症，被視為皮膚的天然補品。而以有機為成份的Net Organic Skinology堅果油活膚精華素蘊含摩洛哥堅果油、有機大馬士革玫瑰花水與角鯊烷等天然成份，有助抑制自由基，令肌膚展現光澤及彈性。

爽膚精華

　　爽膚精華質地呈水潤狀，可以沾於棉花上再輕抹全面，有助軟化肌膚及增強皮膚抵抗力。如Fresh Black Tea Kombucha Facial Treatment Essence中的紅茶酵素有助對抗污染及自由基；Melvita Orange Blossom Extraordinary Water Smoothing Serum-lotion的橙花水則具抗敏及亮膚功效，並可助去除黑色素，是天然的美白劑。

belif/2110 0758

Bionike/2185 7227

Biotherm/3180 1649

Borghese/2782 3278

Chanel/2810 1083

dermalogica/2112 9520

Fresh/2539 0789

Guerlain/2869 1552

Helena Rubinstein/2314 1059

L'occitane/2234 7198

Mary Kay/800 906 833

Melvita/2317 1055

MDNA SKIN/3695 3110

Net Organic Skinology/5595 9669

Novexpert/3951 1599

Philosophy/2565 8333

Sulwhasoo/2114 4169

The Body Shop/2259 5266

Topicrem/3951 1599
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