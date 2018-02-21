﻿初春抗敏修護

春天即將來臨，轉季天氣容易令皮膚變得敏感又痕癢，要對抗敏感肌膚，必須嚴選優質純淨的護膚品，集紓緩與修復功效於一身，對抗外來傷害，肌膚的自癒力自然提升！文︰Angel 圖︰Julio 模特兒︰Sorina H（Primo）



化妝、髮型︰Shirley、Wendy（Andersen Workshop）



年輕眼眸



眼周肌膚較薄，是最容易出現敏感的部位，若是本身屬於敏感肌，必須謹選成份天然、不過份油膩的眼部精華。此外，還要適時為眼部進行按摩，紓緩眼部疲勞，長時間使用電腦或配帶隱形眼鏡都應每一、兩小時讓眼部稍作休息。首推Mary Kay Youthfinity The Eye Creme及Bionike Soothing Eye Contour Treatment，屬抗敏之選。



抗敏面霜



以植物為成份的面霜既可為肌膚保濕，同時亦可紓緩敏感，例如有機乳木果油、葵花籽油、復活草精華等，都有保濕及修復肌膚之效，皮膚經常出現紅腫、乾燥繃緊及脫皮情況，尤其合適。



紓敏潔面



潔面是肌膚護理的第一步，因為潔面產品多會去除皮膚表面油脂，造成皮膚乾燥，所以皮膚脆弱者於潔面後容易出現紅腫或脫皮。首選以天然為成份的潔面產品，鎖住皮膚水份， 並強化肌膚天然保護屏障，皮膚自然光滑無比，特別推介Melvita 3in1 Comfort Cleansing Milk，乳液狀冬日更合用。



修護精華



不少抗敏精華都以植物為主要成份，如金盞花油能紓緩皮膚濕疹問題，而人參籽油則可為肌膚補充水份。至於Borghese Active Booster Serum的大豆精華則能助促進細胞更新及減少炎症，被視為皮膚的天然補品。而以有機為成份的Net Organic Skinology堅果油活膚精華素蘊含摩洛哥堅果油、有機大馬士革玫瑰花水與角鯊烷等天然成份，有助抑制自由基，令肌膚展現光澤及彈性。



爽膚精華



爽膚精華質地呈水潤狀，可以沾於棉花上再輕抹全面，有助軟化肌膚及增強皮膚抵抗力。如Fresh Black Tea Kombucha Facial Treatment Essence中的紅茶酵素有助對抗污染及自由基；Melvita Orange Blossom Extraordinary Water Smoothing Serum-lotion的橙花水則具抗敏及亮膚功效，並可助去除黑色素，是天然的美白劑。



belif/2110 0758



Bionike/2185 7227



Biotherm/3180 1649



Borghese/2782 3278



Chanel/2810 1083



dermalogica/2112 9520



Fresh/2539 0789



Guerlain/2869 1552



Helena Rubinstein/2314 1059



L'occitane/2234 7198



Mary Kay/800 906 833



Melvita/2317 1055



MDNA SKIN/3695 3110



Net Organic Skinology/5595 9669



Novexpert/3951 1599



Philosophy/2565 8333



Sulwhasoo/2114 4169



The Body Shop/2259 5266



Topicrem/3951 1599