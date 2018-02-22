﻿伊斯坦布爾

早前我來到向以氣氛最激烈、球迷最瘋狂而見稱的土耳其，踩入伊斯坦布爾（Istanbul）足球勁旅加拉塔沙雷的主場，除了欣賞該隊與同市宿敵費倫巴治的打吡大戰，更感受現場震撼氣氛，絕對是球迷奇遇記。文、圖：Kengi



鳴謝：土耳其航空、Jump Sports and Travel



大家或許很熟悉英超及西甲的足球勁旅，但在土耳其，最受注目的足球隊便是同以伊斯坦布爾為基地的加拉塔沙雷（Galatasaray）及費倫巴治（Fenerbahce），事實上兩隊實力相若，也各有支持者，所以每逢兩隊對壘的「打吡」大戰，便特別緊張刺激。



這趟我來觀戰的加拉塔沙雷主場土耳其電訊球場（Turk Telekom Arena），是個在2011年啟用、最多可容納五萬名觀眾的球場，由於賽前路面交通極為緊張，我們便提早兩小時出發，並選乘地鐵前往以免塞車，而在地鐵車廂內，我已發現四周盡是穿起橙黃色的加拉塔沙雷球衣、正在喧嘩及情緒高漲的主場球迷。



據悉土耳其足球迷一向都很瘋狂，這趟我便親身體驗得到，因為甫抵達球場，已看見門前有多名球迷手持燃着的火炬，當保安人員上前驅趕，他們隨即四散逃跑，場面極像兵賊混戰，原來這批球迷早已被列入黑名單中，他們只是前來打氣，實際上卻是無緣觀戰。進到球賽內，氣氛當然更見熾熱，早已滿座之餘，大部份球迷都是站着觀看整場賽事，每當主隊球員殺入對方禁區，他們就會齊聲吶喊，而當射失時也會一起失望地嘆息，並會繼續拍手鼓勵球隊，這刻我才知道，現場觀看球賽竟是如此引人入勝。有意像我一樣現場觀戰，其實十分簡單，因為除可參加「睇波團」外，還可透過土耳其足球聯賽的專屬手機應用程式「Passo」預訂門票，到場後把已購票的畫面向職員出示便可入場。



青訓基地 現場探秘



看罷一場扣人心弦的現場足球賽事後，我還是有點意猶未盡，幸好這趟在「睇波團」的精心安排下，我更有機會參觀加拉塔沙雷足球俱樂部的青少年訓練基地，這趟我們率先參觀訓練大樓，只見地庫樓層便有經理室、總教練室及球員訓練課室，讓我見識到球員們極有系統的訓練時間表，同層更設有按摩房，主要供球員們消除疲勞及治療受傷的隊員。



來到一樓便是青年宿舍，原來在此受訓的小朋友都要入住宿舍，青訓基地內更設有學校，為他們提供最全面的教育，確保他們的學業成績與足球技術並重。



旅遊記事簿







持BNO護照或特區護照均可免簽證入境土耳其。



查詢：2572 1331（土耳其領事館）



土耳其航空由香港直航伊斯坦布爾，經濟客位來回機票約5,910港元起，未連稅項及相關附加費。如能出示足球比賽門券更可以折扣價5,000港元（未連稅及附加費）購票。



網頁：www.turkishairlines.com



4月26日出發的六日四夜的土耳其超級聯賽打吡團，包括來回伊斯坦布爾機票（連稅及附加費）及四晚當地酒店住宿連早餐，以及4月29日加拉塔沙雷對比錫達斯的球賽門票，每位10,800港元起。



網頁：jumptravel.com.hk



howtoistanbul.com



（伊斯坦布爾旅遊官方網頁）



www.goturkeytourism.com



（土耳其旅遊官方網頁）