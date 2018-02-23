﻿高壓原汁煲 滾湯魔法新一葉

不少家庭愛用壓力煲煲靚湯，貪其方便快捷，然而傳統壓力煲缺點是烹調時不可打開煲蓋攪拌，有品牌最近推出萬能原汁煲，鍋底特設磁力無軸攪拌葉，令食材湯料平均受熱，湯水自然更加好味！文：阿卓爸爸



圖：陳鐵剛



產品查詢：



Panasonic/



2833 0955



不鏽鋼球防意外



阿卓爸爸喜歡用壓力煲煮洋葱薯仔蕃茄肉碎湯，此湯能令小朋友吃大量洋葱，增強抵抗力防流感，又不用加任何鹽和糖調味。不過，煲湯前的準備工夫也不少，首先要將洋葱切碎，產生軟綿綿的西湯口感，又要打肉碎，加強湯的油份和味道，然後蕃茄又要去皮……少一點工夫，味道不好，小朋友飲湯反應即會由愛變惡，白費心機！其實以上程序，打開壓力煲蓋攪拌一下就可解決，但一直以來未有這個設計，市面部份產品特意加入急速泄壓功能，令湯水產生波動，但和攪拌效果相差很遠。



測試評語 揭蓋過程暢順



買得壓力煲都是求方便，但人總是貪心的，追求完速度又要求味道，又要快又要好味，其實不難。一般壓力煲壓力太高，把食材煮得太爛變成糊狀。阿卓爸爸跑入超市，隨手買了洋葱、番茄和肉類，只切了幾刀就統統放進Panasonic萬能原汁煲內，四十分鐘後，這道洋葱薯仔蕃茄肉碎湯甚有湯味，番茄表皮被攪拌器刮開，洋葱被「分層」，出現綿軟軟口感，塊狀結構絲散在湯內，證明無軸攪拌葉發揮作用！



原汁煲的壓力鎖亦值得一讚，市面部分連體揭蓋式電子壓力煲，煲蓋也存在問題，打開時會卡着煲身，但萬能原汁煲改善了，揭蓋過程非常暢順。還有，放氣速度亦很快，比傳統電子壓力煲的二十分鐘快一倍以上。



使食材翻滾



今次測試的Panasonic萬能原汁煲（型號：SR-SG501），最大特點是加設了無軸磁力攪拌葉，攪拌葉通過磁力控制自動於煲底旋轉，使食材和調料翻滾，均勻受熱，配合四十六個預設食譜，煎、炒、煮、燜、燉，夠方便兼實用。和麵包機不同，原汁機的攪拌葉在烹調完畢後，毋須以手取出，事關廠方設有專用拔取手柄，可放入湯料中自如提取及清洗。



詳細了解其結構，阿卓爸爸發現，原汁煲的壓力閥集成於內蓋一側，右邊的小螺絲就是安全閥，當出現壓力過大的情況，安全閥就會釋放壓力，避免發生危險，作用相等於保險絲。另外，為防止壓力過高，原汁煲的內蓋還設計了一個「奧式不鏽鋼球」，避免壓力過高產生意外。



實際試用，一般牛腩和豬腳筋，四十分鐘便可煮得軟綿綿，肉味保存得很好，售價亦相對合理。



售價：$2,780







其他選擇 全能飯煲



German Pool推出的URC-14R，集合了電飯煲、壓力煲、真空煲、電鍋及燜燒鍋於一身，用了微電腦控制烹調壓力及溫度，內置六個快速烹調功能，可以無段式轉換溫度烹調食物，縮短煮食時間。最特別是設有攝氏六十至八十度水溫控制，能充當慢煮機，操作簡便。



售價：$1,380 查詢：3110 2030