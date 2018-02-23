﻿屯門漁村 風味粵菜

到酒樓吃飯，儘管每家菜式大同小異，但總有高低之分，縱橫飲食界多年的三姐，開業達二十年的海鮮店便長期車水馬龍，可說已成為將軍澳地標之一。最近她更進駐屯門三聖村開酒家，區內朋友有口福了！文：李泳烔 圖：何健勇



未步入三姐的海鮮酒家，在樓層中央已見搶眼的祝賀巨型花牌，走近到門前更被一片「花牌海」嚇倒，可見三姐人緣之廣。「將軍澳那家店較小型，這家大得多，有二萬多方呎。」三姐笑瞇瞇說。酒家環境開揚舒適，最特別是安裝了許多近年新興的「月球燈」，有別於普通酒家。



招牌豬筋煲



將軍澳店中，幾乎每一枱食客都會點三姐招牌菜──胡椒蘿蔔豬筋煲，新店當然亦有供應。「有一位舊店熟客來吃飯，不知這兒是我開的（新店名為青山灣漁港酒家），當經理推介他吃胡椒蘿蔔豬筋煲時，他說沒三姐那麼好吃的話，絕對不會點。」當時哭笑不得的經理，馬上叫三姐向客人解釋，可見這道菜已深入民心。我輕嚐一口，湯底帶有濃郁胡椒香味，蘿蔔軟腍無渣，在這種天氣飲用最好不過。



「因為附近是海鮮街，我想多做一些漁村風味菜式，這個脆卜卜炒飯便加了日本櫻花蝦、大澳蝦乾和鮮蝦炮製。」打開煲蓋，鹹香味四溢，驟眼看似揚州炒飯，吃起來卻有天壤之別。絲苗米炒得金黃乾身，櫻花蝦增加口感，而精髓在於飯中加入了脆米，脆卜卜口感由此而來，令我忍不住多添了一碗炒飯。



除了海鮮和豬筋煲出色，必試還有酒家常見的乳鴿，皮脆肉嫩是其最佳形容詞，肉汁多得從嘴邊漏出來！乳鴿帶藥材香的回甘，原來是以香葉、八角等製成滷水滷過，再風乾炸香，確實滋味無窮。



青山灣漁港酒家



地址：屯門三聖街6號三聖商場2樓



查詢：3468 2688