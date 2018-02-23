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﻿公開租賃 RS5 Coupe 勁力昇華

2018-02-23 列印
■12.3吋數碼表板及中控台8.3吋觸控屏幕為標準項目。
■2.9 V6雙Turbo引擎扭力達61.2kgm。
■原車配有大面積天窗。
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　　奧迪RS5 Coupe搭載全新2.9 V6 Bi-turbo引擎，馬力高達450ps，風味強悍辛辣。約一百三十萬元車價並不便宜，不過車迷也可通過廠方Audi on Demand網上租賃試駕短聚，日租$4,700起！文：彭志揚　圖：William

　　新款RS5 Coupe亮點是全新2.9公升V6 Bi-turbo引擎，取代舊有4.0 V8機器，馬力維持450ps，扭力卻大增四成至61.2kgm，車重則減磅60kg，加速發力比上代強猛許多，而且更暢順，只是沒有了以往的雄渾咆哮聲。

　　四驅配合主動差速器和電子懸掛，劈彎超級穩定，毫無推頭或甩尾傾向。一百三十萬元車價當然擁有豪華獨特內外配套，如前後「拋沙板」造型、專用胎軨、格子皮革桶椅、碳纖維配飾等。12.3吋數碼表板、中控台8.3吋觸控屏幕連MMI+多媒體系統也是標準項目。

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