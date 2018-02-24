﻿家電 廚具 影音組合價 新春掃貨

過年前大家忙於辦年貨，不過若未買齊的話，就可留意AEON於今（2月24日）及明（2月25日） 兩天舉行的福星高照福祿壽自選組合最後召集，大量名廠家庭電器、廚具套裝、影音電腦產品，會以低至3折發售，大家一於把握入貨機會喇！文︰Angel 圖︰陳鐵剛



今次特選商品優惠分為金福祿壽、福祿壽、迎福祿壽組合，當中包括名廠家庭電器、寢室牀上用品、名廠廚具、影音電腦產品、旅行用品等。



首先在購物前要認清下列三個組合，精明計算後才掃貨。



金福祿壽組合︰金福、祿、壽（各任選一款產品，合共三款產品）$12,888



福祿壽組合︰福、祿、壽（各任選一款產品，合共三款產品）$8,888



迎福祿壽組合︰迎福、祿、壽（各任選一款產品，合共三款產品）$4,888至$7,888



按摩椅可慳足二萬多元



以金福組為例，首選OTO 3D全能按摩椅，低至3折組合價發售；又如福組內之Samsung Notebook 9筆記簿型電腦、HP 一體式桌上電腦、LG 55吋4K超高清智能電視、均以低至$8,888組合價發售，絕對抵買。



另外，迎福組精選多款家庭電器，包括KitchenAid Artisan 系列廚師機、STAUB 廚具組合、惠而浦纖薄前置式洗衣乾衣機、Panasonic IH金鑽西施電飯煲、三菱電機三門變頻環保雪櫃等，分別以$4,888 至$7,888發售。



Zoey入貨攻略



由於今次是以組合購買，所以必須仔細計算，才買得至抵。例如想購買按摩椅，OTO的全能按摩椅本身索價$36,800，組合價只須$12,888，已減約二萬四千元。若再於祿組揀選較貴價的煮食爐，以及壽組的快速智能煲，再可慳約四千八百元。在精打細算下，只須三折已可購入按摩椅。但若然煮食爐及智能煲都不是閣下心水之選，取而代之是旅行篋及吸塵機，抵買程度就打了折扣。



查詢︰2565 3600