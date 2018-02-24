﻿期間限定 NBA球迷免費睇

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表揚鄭凱甄無私救人 港新品種螢蟲捐肝天使命名
二十六歲女文員鄭凱甄去年向素未謀面、患上急性肝衰竭的好媽媽鄧桂思捐出三分二肝臟，無私大愛感動人心。兩名昆蟲學者早前在本港大嶼山發現新品種螢火蟲，將其命名為「鄭凱甄怪眼螢」，以表揚鄭凱甄無私奉獻的精神，...
2018-02-24
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殘本新疆石窟寺出土 唐三藏手抄佛經
內地研究人員發現疑似唐玄奘法師手抄 《大般若波羅蜜多經》 殘本。據內地報道，中國社會科學院和吐魯番學研究院領軍，在新疆吐峪溝石窟寺進行第八次挖掘，發現一卷疑似手抄佛經殘本，攤開後看見卷頭題名，是唐代赴天竺取經的三藏法師玄奘，翻譯的佛經《大般若波羅蜜多經》。 內地官方從二○一一年開始，對新疆吐峪溝石窟寺展開挖掘，每年都發現珍貴的書卷或文物。中國社會科學院博士夏立棟表示，這次同時出土的文物中，還包括後漢支婁迦讖譯《道行般若經》、元魏菩提流支譯《佛說佛名經》等佛經殘本。《大般若波羅蜜多經》是三藏法師自印度返回長安後，獲准到坊州玉華宮寺進行譯經。 報道認為，從吐峪溝多次考古發掘可以...
2018-02-24
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北韓鷹派軍官赴會惹示威 伊萬卡率團抵首爾
美國總統特朗普女兒、白宮高級顧問伊萬卡，昨日下午飛抵南韓首爾，出席明日平昌冬奧閉幕式。而北韓派出涉嫌與二○一○年天安艦事件有關的鷹派人物金英哲，率領代表團出席，有保守派國會議員昨在青瓦台前示威，批評金英哲是戰犯，應該予以處決。 伊萬卡在白宮新聞秘書桑德斯陪同下，昨日下午抵達首爾，她表示非常榮幸能率領代表團到來，為美國選手打氣。伊萬卡昨晚與南韓總統文在寅晚宴。韓聯社報道，伊萬卡或會向文在寅轉達特朗普的口訊，內容可能涉及美國與北韓對話的可能性。白宮早前稱，伊萬卡此行沒有計劃在四天行程中與北韓官員及脫北者會晤。另外，北韓將派出勞動黨中央委員會副委員長金英哲率領八人高級別代表團，星...
2018-02-24
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南莊苑盡享開闊山景
九肚山為新界傳統豪宅地段，一向受不少富豪名人青睞。坐落於此的南莊苑，自成一隅，被山巒環抱。是次介紹其中一座洋房，實用面積約1,949方呎，擁4房2套，空間寬敞，配合裝潢簡約，視野開闊，近望泳池遠望綠山...
2018-02-24
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重越31000關 內銀內房帶動 恒指升301點
港股經過周四跌勢後，昨日借美股造好反彈，恒指反覆向上，前日拖累大市的內銀、內房股，昨日齊齊成推升大市火車頭，加上騰訊表現向好，恒指重上31000點水平，收報31267點，升301點。 恒指開市高開32...
2018-02-24
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埃及文明新時代
利物浦失去中場核心菲臘比古天奴後，被香港球迷戲稱為「古埃及文明」的攻擊組合拆夥，可是其餘三人的表現反而更上一層樓，尤其是沙迪奧文尼在陣上獲得更多控球時間，入球能力隨之復甦。紅軍今晚英超主場鬥韋斯咸，這對三叉戟勢再次發威領軍大勝。 （now621台、LeSports HK App今晚11:00直播） 古天奴甫踏入一八年即鬧離隊，最終如願轉投巴塞隆拿，而利物浦最終沒有簽人替代這名巴西中場。幸而，塞翁失馬焉知非福，紅軍以羅拔圖法明奴、穆罕默德沙拿及文尼重新合組三叉戟，威力反而有過之而無不及，特別是後者上半季為遷就沙拿改踢左路，但由於古天奴又常於左路策動攻勢，令此子的活動範...
2018-02-24
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家電 廚具 影音組合價 新春掃貨
過年前大家忙於辦年貨，不過若未買齊的話，就可留意AEON於今（2月24日）及明（2月25日） 兩天舉行的福星高照福祿壽自選組合最後召集，大量名廠家庭電器、廚具套裝、影音電腦產品，會以低至3折發售，大家...
2018-02-24
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細細粒恨買樓 張彥博想開騷 祖藍搞好公司 迎亞男生狗B
踏入狗年，身為老闆的王祖藍約埋旗下藝人兼老婆李亞男、細細粒（小寶）和張彥博齊齊跟「雲來軒」行政總廚黃亞保學整賀年餸「花開富貴」，祖藍話剛推出食譜的亞男煮花膠煲有一手，但想老婆更上一層樓，趁新年向保哥偷...
2018-02-24
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巴士的點評——不穿衣的皇帝，還叫你把衣服脫掉
美國佛羅里達州早前發生校園槍擊案，有十七人死亡。其中一名佛州槍擊案倖存的男學生，錄製了一條四分鐘短片，片中說他雖然只是孩子，但明白槍擊事件的遺害，他甚至質疑州政府無論怎樣說，事情最後都不會改善，所以他要站出來喚醒國人，校園槍擊問題有多嚴重。 看完這條短片，我相當感慨。連一個十六、七歲的學生都明白這道理，為甚麼美國這個最先進的西方民主國家，有這樣高水平的政客，竟然好像沒有人聽到這些聲音？ 可能是公眾對於校園槍擊案的聲音實在太大，美國總統特朗普接見了佛州槍擊案的倖存者，與他們對話。不過，特朗普為解決槍擊案開出的藥方，正如我事前的估計，不是要禁槍，而是要使用更多槍。特朗普說：「襲...
2018-02-24
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馬場浮世繪——史卓豐周日適宜出賽
騎師史卓豐於二月二十一日星期三跑馬地賽事進行期間因身體不適而未能履行餘下策騎聘約。受薪董事小組已接獲馬會賽事醫療主任通知，表示史卓豐現已無恙，適宜履行周日沙田賽事的策騎聘約。 馬場浮世繪
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