﻿Apple Watch 3 LTE擺脫手機

果粉期待已久的Apple Watch Series 3 GPS + Cellular（下稱Apple Watch 3 LTE版），新年前甫開賣，隨即引起陣陣迴響，全因是首款可以獨立流動上網的Apple Watch，就算偶爾iPhone開個小差，一樣可以用手錶打電話，接收訊息通知，甚至連上Apple Music串流播歌，戴着AirPods外出跑幾個公里，不但無機一身輕，全程更可聽着新歌金曲為你加油。



文、圖：B1807



經過三代進化，第一隻支援全天候流動上網的Apple Watch 3 LTE終於在港登場，乍看外形跟Apple Watch 3無大分別，其實仔細看會發現Digital Crown錶冠變成紅色，可謂LTE版標記。之所以可以飛甩手機，獨立接通4G網絡，全因Apple Watch 3 LTE版採用了嶄新的eSIM，雖然不用插入實體SIM卡，但目前只對應csl./1010的流動網絡，而用戶的iPhone須為iPhone 6或以上型號，同時iOS系統亦須更新至最新版本，更重要是手機與手錶須使用同一網絡，換言之，今回csl./1010用戶快人一步體驗新錶之餘，服務期內更可免費使用eSIM，不用額外再付月費。



將Apple Watch 3 LTE版跟iPhone進行簡單配對後，手錶即會沿用手機同一電話號碼，但可以獨立流動上網，做Gym或跑步時，手機不用跟身，都可以全天候接聽或打出電話，其他訊息或Apps通知亦可以悉數在表面即時提示，不用擔心錯過任何重要事情。



無線耳筒享樂



另一樣好玩的地方，是手錶可以藉流動上網連接Apple Music，換言之，戴上AirPods無線耳筒同行，不用手機在旁，依然可以隨時經藍牙無線享樂，串流收聽Apple Music不同類型的音樂，又或連接其他無線喇叭，新歌舊歌完全掌握在你手腕。值得一提的是，官方表示Apple Watch 3 LTE版設有地區限制，只有港版方可在本地使用流動上網，其他版本統統不行。另外Apple Watch 3 LTE版不支援漫遊，外遊時手錶功能與Apple Watch 3無異，只可透過藍牙或WiFi連接iPhone。



Apple Watch Series 3 GPS + Cellular



熒幕：第2代OLED Retina



無線連接：4G、WiFi、藍牙4.2



處理器：S3雙核心



內置容量：16GB



售價：$3,188起



查詢：Apple/800 908 988