﻿酒店·美容·餐廳 毛孩火熱蒲點

踏入狗年，毛孩有新蒲點！說的是由九十後夫婦於尖沙咀開設三層高大型寵物生活館Ruff & Fetch。店內除有各式寵物用品發售外，更集酒店託管、美容水療及餐廳等服務於一身，難怪吸引不少主人帶愛寵到此朝聖！



文：Ki 圖：黃頌偉



位於尖沙咀官涌街的寵物生活館佔地逾七千方呎，地點旺中帶靜，樓高三層的生活館地下是寵物家品專區，售賣貨品與坊間寵物店有所不同，只因店主Charles和Chrissie是愛寵之人，特地遠赴外國不同地方搜尋供應商和獨立設計師，帶來多款設計與功能並重的寵物用品，例如曾獲2016年產品設計大獎（Red Dot Award）、韓國品牌Howlpot旗下熱賣的小牀窩Howly，就可在生活館內找到。此外，專區亦有售賣近年大熱的斜孭袋Sung Sling Bag，可讓7kg以下毛孩臥於主人懷中，感覺超Sweet。除了生活用品，還有不少特色食物如寵物專用乳酪，坊間較少見，但可在專區買得到。主人更可於網上填寫問卷，為愛寵度身訂製專屬Ruff Pack禮品包，送給毛孩一份驚喜！地下還設專為講座、工作坊等用途而設的四百方呎專區，以玩樂形式增加大眾的的寵物知識。



酒店房間面積大



二樓是寵物扮靚靚的區域，這處提供各式寵物美容服務，除修剪毛髮造型外，更有先進的水療設備，毛孩沖完涼又可進行按摩，歎番夠本！同層另一亮點是有超豪貓狗酒店，提供日夜託管服務，每間寵物房的面積比一般狗酒店的明顯大，房內更設有攝錄機，主人只要安裝相關手機應用程式，即可通過手機熒幕與毛孩見面，時刻看到愛寵一舉一動。至於第三層就是餐廳及露天茶座，提供多款廚師精選咖啡、小食及手工啤酒，毛孩扮完靚靚可以和主人到露天茶座歎個下午茶，一樂也！餐廳旁更有寵物波波池，主人們聊天時，毛孩就不怕悶了。



Ruff & Fetch



地址：尖沙咀官涌街7號



薈萃商舖



查詢：2348 0262



收費：酒店託管$300起/晚



沖涼美容$270起