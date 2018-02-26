﻿高效Notebook商務新貴

繼去年以鮮艷悅目的AVITA LIBER系列筆電開拓市場後，創科品牌Nexstgo下一步瞄準定位高檔的商務Notebook，日前正式將另一PRIMUS系列引進本地，頭炮備有14吋及15.6吋兩款型號，機身用料十足之餘，更可選配頂級硬件配置，包括vPro版本的第8代Core i5或i7處理器，效能之強，足以應付VR、AR及MR等新興實境應用。



文、圖：B1807 查詢：www.nexstgo.com/hk



鎂合金 機身堅固



有別AVITA大玩時尚造型，PRIMUS一貫商務機的穩重大方，銀色機身採用鎂合金製造，輕巧而不失堅固，當中14吋型號NX101重量只有1.3kg，15吋型號NX201則少於2kg，兩者皆通過12項美國MIL-STD軍用測試，包括高溫、嚴寒、震盪及撞擊等，加上鍵盤的防濺水設計，無懼嚴苛環境之餘，日常使用出了一點小意外，也不用擔心令工作中斷。



除了機身硬淨，兩款新作在保安方面也做足工夫，不但在鍵盤找到指紋Sensor，還支援Windows Hello生物特徵認證，可以利用熒幕上方的鏡頭進行人臉識別，加上指紋作雙重認證，保安程度進一步加強，但登入Windows的整個驗證過程只需兩秒，解鎖速度非常快。



頂級硬件規格



為滿足商務用家，PRIMUS系列配備的硬件規格，跟大廠旗艦機款別無兩樣，且可以用頂級來形容，不管是14吋或15.6吋型號，皆用上全高清IPS芒，處理器由第8代Core i3起跳，可以選配最高階的vPro版本Core i5或i7，內置記憶體可達16GB及512GB SSD，當中15吋的NX201更可以加配1TB HDD硬碟，以及32GB Intel Optane Memory作為加速的快取記憶。愈來愈多商務Notebook為求纖薄，捨棄了機身的接駁介面，幸好此情況未有在PRIMUS新作出現，用家仍可找到USB 3.0、USB-C 3.1、標準HDMI、連接網絡的RJ-45插頭及SD插卡槽，擴充或外接其他器材，不用為找轉接器而煩惱。說到續航，14吋型號可以連續使用12小時，比起15.6吋機款還要長氣1小時。



針對視像會議需要，PRIMUS系列不但裝有全高清的IR鏡頭，還設計了音色扎實的喇叭系統，除了支援Dolby Audio Premium音效，同時內置Smart Amplifier擴音，令鍵盤頂部的喇叭播放出清晰明亮的對話，要是用作影音娛樂，亦有不俗的音效體驗。由於兩部新作運算效能強大，足以應付AR、VR等實境應用，又符合Windows Mixed Reality規格，廠商特意跟3Glasses合作，戴上後者的最新MR裝置，即可以在混合實境中隨意探索。Notebook以外，Nexstgo亦打算進軍智能家居，發佈會同步展出了自家開發的Smart Mirror，透過Android平台及多組Sensor，不但可以顯示天氣、新聞等即時資訊，若連上智能體重磅，還可進一步分析個人健康數據。







