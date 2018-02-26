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﻿英倫Headphone無線降噪

2018-02-26 列印
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　　無線耳筒中不乏頭戴Headphone擁躉，除了全頻大單元夠好聲，相對出色的隔音效果也是賣點，好像Bowers & Wilkins藍牙無線新作PX，內置主動式降噪隔絕噪音之餘，樂迷更可利用App調校降噪水平，又或因應環境不同從三種預設降噪模式中揀選。音色方面，PX用上源於旗艦P9 Signature的40mm全頻驅動單元，配合智能懸掛系統帶來高達30kHz的精準高頻及深度，加上支援aptX HD編碼，音色確有驚喜。 文：B1807　售價：$3,388

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