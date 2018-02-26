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﻿訂酒店送漫遊數據

2018-02-26 列印
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　　放完新年假，或者大家又開始計畫復活節的行程了，如果準備預訂酒店，可以考慮一下3香港聯同Trip.com網站推出的新優惠，由即日（2月26日）至4月8日（日），全港手機用戶只要透過Trip.com預訂日本、韓國、台灣、新加坡等指定地區的酒店滿$1,200，結帳時同時輸入優惠代碼「3SIM」，稍後便可憑電郵免費換領適用於酒店當地的「3香港漫遊儲值卡」，又或同為1GB用量、有效期6天的「自遊數據王」漫遊服務。 文：B1807

查詢：1037

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