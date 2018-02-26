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﻿3D Soundbar獨立擴音

2018-02-26 列印
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　　一般Soundbar系統多是由長條形Soundbar及SubWoofer組成，Onkyo LS7200則多了一台座枱擴音機，將擴音及線材連接獨立起來。這套三件裝的3.1.2聲道Soundbar系統功能全面，同時兼容Dolby Atmos及DTS：X兩種物件導向的環繞聲，還內置Chromecast、AirPlay及DTS Play-Fi等無線串流享樂功能，而且簡單利用手機App，即可操控不同訊源播放，甚至將音樂延伸至多個房間同步聽歌。 文：B1807 售價：待定

查詢：2429 8148

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