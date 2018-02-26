﻿親民黑牛盛宴

千里屋食堂坐落車水馬龍的駱克道，以「食堂」命名，顧名思義就是以大眾日常光顧的食店定位。這新店是日本大阪肉食批發集團的直營店，憑以更低廉的價錢輸入和牛的優勢，以相宜的定價，讓大家在親切的環境裏共享美食！文：Karen 圖：蔡建新、餐廳提供



肉質柔嫩 入口即溶



餐廳的裝潢風格輕鬆簡單如日式快餐店，新店開張不久，現時供應清一色是牛扒和牛肉丼。店內提供鹿兒島和澳洲頂級黑牛兩種，千里屋集團副社長亀田康平介紹，日本九州鹿兒島因氣候與地理優勢，培育優質的農產品與水產，其中包括馳名國際的黑毛和牛。其肉汁、軟嫩、脂肪比例都較澳洲頂級黑牛更勝一籌，價格也相對較高，客人可按預算選擇。



亀田先生端出一盤新鮮西冷牛肉，肉色粉嫩，脂肪紋理分明密布，未煮已教人垂涎。客人可選配味噌湯、白飯及漬物的套餐，廚師以鐵板將牛扒燒至五成熟，筋肉甚具韌性，牛味香濃。另可選高級丼餐，採用牛的外脊肉，和牛悉數鋪在米飯上，使飽滿的米粒也沾上牛香。對和牛等級有所追求，屬A5級的夏多布里昂牛扒便不要錯過，其所取的是每頭鹿兒島黑牛中最多只有約三公斤的腰內肉，是牛肉中最軟嫩的部分，肉質如牛油柔嫩，入口即溶。



和牛配料 疊四吋高



餐廳其他牛丼則選用澳洲黑毛和牛，彼此造型相似，都擁有詩意名字，卻用上牛的不同部位，伴以各式配料。其中最特別的是「火炙珠峰」，名字預告了它的獨特性─高度！牛小排與牛腰肉塊連配料搭起近四吋高，牛肉分量相對其他幾款牛丼更多。蘋果與梨子調校的獨特醬汁襯托出牛肉鮮甜，配搭撒在周圍的乾蒜片更見惹味。「喜の愛·富士山雙重奏」別有心思地用上烤製及壽喜燒兩種方式烹調和牛，並淋上香濃洋葱汁，食客可一次品嘗香脆與嫩滑的口感。以日本著名景點富士山取名的確恰當，因為牛丼帶出了傳統的日式風味。



另一推介「薰月·馥漫堂」選用牛胸腹肉，先以十種香料醃製，風乾後以低溫烹調，切成剛好一口大小的粒狀鎖住肉汁，咬感更為爽口。此牛丼更設三種不同分量予食量不同的客人選擇。值得一提是餐廳因新開張而附送的味噌湯，加入了豬肉、洋葱與蒟蒻熬製，相對坊間日本食店，更見甘甜，使人胃口大開。新張期內，餐廳推出期間限定優惠，部分菜式優惠期至3月2日（五），不要錯過。



千里屋食堂



地址：銅鑼灣駱克道447至449號



中威商業大廈地下2號舖



查詢：2336 2770