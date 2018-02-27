﻿波斯尼亞莫斯塔爾 世遺古橋 風光滿載

波斯尼亞和黑塞哥維那（Bosnia and Herzegovina，簡稱波黑）的南部城市莫斯塔爾（Mostar），因一道古老石拱橋而聞名於世。曾被炮火摧毀的斷橋在重建後，更被列為世界文化遺產，遊人在橋上蹓躂，除可看盡小城風光，更猶如跨過滿載血淚的歷史長河！文、圖：韋利



鳴謝：土耳其航空、HotelsCombined



兵家要塞 斷橋重生



這個位處黑塞哥維那地區南部的小城，一直以連接古城東西城區的一道古橋（Stari Most）聞名於世。這條在十六世紀鄂圖曼帝國統治時期興建的典雅石拱橋，不僅是城中地標，昔日更曾是世上橋面最寬的人工拱橋，至於古橋下面的內雷特瓦河（Neretva），正是連接巴爾幹半島內陸及阿得里亞海的河道，正因如此，便使得莫斯塔爾成為昔日的貿易樞紐。



也許就是看中古橋的重要性，上世紀九十年代的波斯尼亞戰爭，古橋便成為攻擊目標。話說當年南斯拉夫聯邦瓦解的時候，塞爾維亞族、克羅地亞族及穆斯林族聚居地的波黑發生激戰，後兩者原本共同對抗塞爾維亞軍隊，後來卻出現內部矛盾，作為戰略重地的莫斯塔爾最終成為雙方爭奪的戰場，而滿載人民記憶的古橋，更慘遭克羅地亞軍摧毁，那段斷橋畫面，相信在不少人心中仍然歷歷在目，並被視為這場內戰的象徵。



幸好戰爭現已完結，斷橋也得到重建，並在2005年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，現在來到古城，遊人均可在拱橋上輕鬆漫步，已有數百年歷史的跳橋大賽，也繼續在每年9月熱鬧舉行。我們造訪時因是冬日，無緣得見古橋人山人海的盛況，城內好些博物館也作冬休，可是卻完全不損我們遊城賞橋的興致，全因此時遊人不多，橋上少了人潮，反而更令人樂得自在。乘時在鵝卵石道兩旁的紀念品店選購銅器、皮革袋或陶藝精品，或是在橋頭墩前的咖啡小店品嚐特色的波斯尼亞咖啡及無花果甜點，閒賞小城風韻，絕對是一件挺寫意的事呢！



登宣禮塔 俯瞰城貌



大部份到訪莫斯塔爾的旅客，都會以古橋為據點，然而除可站在橋上賞景，大家更不妨來到城中不同地點，以多元角度細賞橋樑美態，好像我便曾走近河邊，仰視高二十四米的古橋及其倒影，只是若要欣賞橋樑最具氣勢的一面，便非要到古城東面的一所清真寺不可。



這家喚作Koski Mehmed Pasha Mosque的清真寺，建於1618年，至今正好有四百年歷史。清真寺門前有水泉及墓園，卻因該寺規模不大，加上外表略見殘舊，我們便曾一度猶豫要否值得付費內進，幸好我們沒有「走寶」，全因進到內室，氣氛竟是大相徑庭，只見優美的回教馬賽克裝飾及色彩花窗，已予人瑰麗悅目的感覺，更驚喜是非教徒如我也可登上宣禮塔，當我們沿狹窄迴旋樓梯步至塔頂，整個莫斯塔爾古城即如在我們腳下，此時樓房與古橋盡在眼底，氣勢更是不凡！



地道美食 清真風味



位於東歐的波黑，是個多元民族聚居地，正因如此，莫斯塔爾也滿載東、西文化氣息，好像在城中便可同時看到東正教堂及回教寺等色彩各異的宗教建築，而在餐膳方面，更不乏西方美食及清真風味。我們由杜布羅夫尼克乘車抵達莫斯塔爾當晚，便在酒店職員推介下，來到名為Sadrvan的清真餐廳首嘗地道「波」菜。Sadrvan除位列旅遊網站Tripadvisor推介的榜首，其位置也接近古橋，難怪在當地極具人氣。餐廳氣氛一派回教風，水煙壺等裝飾佈置，以及獨特典雅的餐具盛器，已予人異國情調，只是其美食更具風味，我點了一客Bosnian Schnitzel，原來是蘸上麵包糠的炸肉排卷，內裏加入芝士及酸忌廉，頗具特色，只是口味略為重了一點。



翌日過橋來到東城區，又光顧了另一家老店Europa，據稱這是城內歷史最悠久的餐廳，其食品也相當味美，像我點的烤羊肉串，加入回風香料烤製，香氣四溢，入口更是惹味！



旅遊記事簿



持特區護照或BNO護照前往波斯尼亞和黑塞哥維那均毋須簽證。



查詢：86 10 6532 6587（波斯尼亞領事館）







土耳其航空由香港經伊斯坦堡來回克羅地亞杜布羅夫尼克，經濟客位來回票價3,390港元起，商務客位票價27,000港元起，未連稅項及相關附加費用。



網頁：www.turkishairlines.com/en-hk/







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（波斯尼亞旅遊網頁）



