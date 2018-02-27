﻿異國風味素食

近年茹素風氣盛行，素菜食材不再局限於中式麵麩或西方蔬果，大廚的異國烹調手法配合香料應用，素食不但健康果腹，還可以為味蕾帶來滿足感。位於上環的Grassroots Pantry西式素食可算做得出色，全因主理人兼主廚Peggy烹調了得之餘，對食材亦甚有要求，巧妙地引用異國料理元素，為素食增獨特風味。



文：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com） 圖：褚樂琪



多元素食文化



煙甘筍法國薄餅是煙三文魚法國薄餅的變奏版本，以先經麴發酵、後煙燻的甘筍薄片作餡料，並以埃塞俄比亞Teff Injera薄餅常用的苔麩（Teff）取代麵粉炮製無麩薄餅。苔麩被外媒喻為超級穀物，營養豐富且有樸實果仁味道，混合滑溜的松子素蛋黃醬，薄餅口感更上一層樓。輕食椰子克菲爾乳酪芭菲風味清新，且用材富心思，當中素食界新寵克菲爾乳酪（Kefir Yogurt），沿用奶克菲爾（Milk Kefir）酵母雙重發酵，並放入已打泡的椰子忌廉，以提升香氣及增添輕盈口感；無糖酸奶配上希臘天然蜂花粉，再混合加入了核桃和中東棗自家製Granola燕麥片，味道香甜，口感綿滑且富咬口。



概念源自炸雞桶的Popcorn "Chicken"是Fifi最鍾情的素食，惹味素雞的外層是無麩粉漿，咬落薄脆鬆化，內裏猴頭菇軟嫩多汁且口感緊實，佐以沙薑粉提味，用時蘸上少許香草奶克菲爾酸奶，令味道和口感更豐富。香辣素吞拿手卷以沙葛和椰菜花炮製無麩米飯，混入壽司醋和椰水確保味道，以發芽的杏仁籽和向日葵籽充當素吞拿，口感出奇相似，再混合自家製香辣素蛋黃醬，豐盛綿滑。至於素肉醬手工蕎麥寬帶麵，具香辣的煙燻風味，Peggy以脫水番茄乾和豆乾代替素煙肉和素辣肉腸（Pepperoni），配合加入有機番茄熬煮六小時而成的意式紅醬，吃時印度香料的辣勁慢慢滲出，惹味又果腹。最後一道無麩甜點朱古力心太軟，外層同樣以苔麩和香蕉取代麵粉和雞蛋，咬下去素腰果朱古力漿慢慢流出，味道微甘，令人着迷。



Grassroots Pantry



地址：上環荷李活道108號 電話：2973 3353



