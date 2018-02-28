  • 2018年2月28日 星期三
  • 25º
  • 68%
熱門： 預算案燒炭流感葉蔚琳屈穎妍

日報新聞 > 副刊

﻿意國藝術簡約時尚

2018-02-28 列印
Previous Next

　　春夏時裝已陸續登場，不少品牌都以花卉為主題，雖賞心悅目但又似乎缺乏新意。意大利高級女裝品牌MARYLING的服裝向來以優雅精緻見稱，今季則再將簡約主義加諸在設計靈感中，由藝術家Jean Degottex 和知名前衞服裝設計師Pierre Cardin操刀，塑造出獨特個性造型。如條子、波點、格仔等，都是品牌今季的熱門設計，無論是黑白，還是紅、黃等鮮艷色彩，都能帶來視覺衝擊。若喜歡不一樣的設計，不妨選以抽象圖案，完全體現藝術與時裝的結合。文︰Angel

查詢︰2836 6866
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd