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﻿大力水手上身

2018-02-28 列印
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　　經常與不同角色Crossover的:CHOCOOLATE是次跟美國經典卡通人物大力水手POPEYE合作，推出一系列復古印花單品。

　　新作以黑、白、灰及橙色為主調，當中有短袖圓領及Pocket T恤，圖案方面除了有大力水手穿上水手服的造型印花，也有其含着煙斗的招牌造型，配以當年美國軍事海報常用的字型印製出大力水手經典對白「I YAM WHAT I YAM !」及「POPEYE」英文字句印花作點綴。

售價：$199　文：Travis

查詢：2104 7211
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