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﻿期間限定美食優惠

2018-02-28 列印
■蜜汁香辣薄餅餃
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　　PizzaExpress由即日起至3月4日推出期間限定2人及4人堂食套餐（售價分別為$418及$768），以及10人及25人派對套餐，當中的食材選材自亞洲特色食品，必食之選有新作蜜汁香辣薄餅餃；與此同時，透過Deliveroo惠顧店內食品，可享免費送貨優惠，而外送服務滿$300，更可免費獲贈由Q-PETs e倉送出Butcher's之功能性狗餐盒，如顧客選擇不要此贈品，將會轉送予Hong Kong Dog Rescue作慈善用途。文：Travis

查詢︰2123 1083
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