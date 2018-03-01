﻿預展中VIP 精緻手工藝新「大凌」

文：彭志揚 圖：William
香港版LS系列備有四款選擇，首先預展包括入門級LS350 Executive，以及最頂級混燃版LS500h Premium，設計耳目一新，即使LS350車廂陳設也極盡豪華，後排三座可變成獨立椅格局，中控台設有12.3吋屏幕，還有Mark Levinson音響、自動泊車輔助等，定價$1,152,000起有吸引力。
頂級混燃版LS500h Premium裝潢更高級，後排Ottoman大班椅內附電動按摩功能。另外還有獨家Kiriko Glass玻璃雕花配飾，以及人手製作Origami門壁皮革工藝，據知廠方每月產能只有五十套（供應全球市場），訂購需時四個月。型 號：LS350 LS500 LS500h
引 擎：3.5 V6 3.5 V6雙Turbo 3.5 V6+電馬達
馬 力：315ps 421ps 359ps
扭 力：38.7kgm 61.2kgm 35.7kgm+30.6kgm（馬達）
尺 碼：5,235 x 1,900 x 1,450mm
耗油量：10.5km/L 10.4km/L 14.5km/L
售 價：$1,152,000起 $1,332,600起 $1,732,500
查 詢：2820 4020