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﻿預展中VIP 精緻手工藝新「大凌」

2018-03-01 列印
■Kiriko Glass玻璃雕花配飾為Premium版獨配。
■駕駛席備有28段電控調校功能。
■近乎斜背流線形態更顯年輕活力。
■後排可通過屏幕調校座椅或空調。
■同場展出LS350 Executive入門版。
■頂級版雙色皮革座艙包裝高貴細緻。
■駕駛席備有28段電控調校功能。
■Premium版後排大班椅附設電控腳托。
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　　凌志剛於農曆年前在九龍灣專店預展全新第五代LS旗艦房車，當中頂級混燃版LS500h Premium配置獨特Kiriko Glass玻璃雕花工藝配飾，彌足珍貴。

文：彭志揚　圖：William

　　香港版LS系列備有四款選擇，首先預展包括入門級LS350 Executive，以及最頂級混燃版LS500h Premium，設計耳目一新，即使LS350車廂陳設也極盡豪華，後排三座可變成獨立椅格局，中控台設有12.3吋屏幕，還有Mark Levinson音響、自動泊車輔助等，定價$1,152,000起有吸引力。

　　頂級混燃版LS500h Premium裝潢更高級，後排Ottoman大班椅內附電動按摩功能。另外還有獨家Kiriko Glass玻璃雕花配飾，以及人手製作Origami門壁皮革工藝，據知廠方每月產能只有五十套（供應全球市場），訂購需時四個月。型 號：LS350 LS500 LS500h

引 擎：3.5 V6 3.5 V6雙Turbo 3.5 V6+電馬達

馬 力：315ps 421ps 359ps

扭 力：38.7kgm 61.2kgm 35.7kgm+30.6kgm（馬達）

尺 碼：5,235 x 1,900 x 1,450mm

耗油量：10.5km/L 10.4km/L 14.5km/L

售 價：$1,152,000起 $1,332,600起 $1,732,500

查 詢：2820 4020

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