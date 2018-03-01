﻿薩格勒布 傷心博物館

相信好多人都曾經歷過失戀，感受是百般滋味在心頭。而於克羅地亞首都薩格勒布（Zagreb），就有一間失戀博物館（Museum of Broken Relationships），既為失戀者提供發洩渠道，也讓大家認識到世界各地的戀愛觀。



文、圖：韋利 鳴謝：土耳其航空



克羅地亞這家Museum of Broken Relationships，不單是非一般的博物館，對不少情場中人來說，更稱得上是集環球戀愛觀大成的情愛教室。



原來展館源起於兩位克羅地亞的分手情侶Olinka Vistica和Drazen Grubisic，二人離異時商量如何處置定情的「遺物」，遂產生出收集各地失戀者故事的念頭，誰料反應熱烈，於是索性在2010年開設失戀博物館，將展示一段段關係破碎的物品化為展品，記錄戀人的心碎回憶。



走進這家位於薩格勒布舊城區的博物館，發現規模比預期中小，只是當用心細看各展室的物品和失戀者的自白，卻足夠讓人對愛情有所頓悟。展品中除玩偶、鑰匙、合照，情書、手錶等公認的愛情物品，更包括許多意想不到的古怪「信物」，如電子遊戲光碟、廁紙架，甚至斧頭、電槍等等，均述說着不同人銘記一生的故事，閱讀物品旁邊的說明，你更會發現各人分手各有前因，錯綜複雜的愛情，果真難以猜透！



臨離開展館，友人問負責人可否留下物品作為館藏？原來失戀博物館仍有收集故事和物品，情場失意者大可捐贈以療情傷，莫於孤清裏自憐自掛！



失戀博物館雖然「的骰」，但好玩之處實在不少，事實上，館內除有關於分手故事的展覽，也設有餐廳和售賣精品的角落，當中後者更相當值得「失戀人士」捧場。原來這裏由服飾、文具到家品等精品，悉數加上旨為告訴對方「活得比你好」的失戀宣言，由名正言順訴說「我分手了」的Ｔ恤，到「不快回憶」擦膠、「祝你身材走樣」朱古力等等，絕對惹笑得令人忍俊不禁，用來送給分手男女朋友，更保證令「前度」留下深刻回憶！



Museum of Broken Relationships



地址：Cirilometodska 2, 10000, Zagreb



時間：9:00-21:00（10月至5月）；9:00-22:30（6月至9月）



費用：成人約52港元；學生及長者約39港元



網頁：brokenships.com