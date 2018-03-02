﻿自動行走 智能跟尾篋智能

去旅行拖住個重篋都幾辛苦，最近有品牌推出智能篋，以激光雷射感應器、鏡頭及手帶準確辨識用家資料後，就會緊緊跟隨用家背後自動行走，認真方便！



文：阿卓爸爸 圖：何健勇



產品查詢：JC Shop/



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淨重為5.5kg



類似CowaRobot的智能篋設計概念其實很早已出現，但礙於電子零件和驅動馬達太複雜，一直只有實驗品。今次所見的智能篋，將電子零件藏在手柄和行李箱底部，不影響空間，淨重為5.5kg，比同級旅行箱約多2kg。作為二十吋級別旅行箱，合乎手提機艙行李規格。很多人會擔心，這款智能篋附有充電電池，能否上飛機？阿卓爸爸經驗，只要電池可以拿出，進入機艙是沒問題的，若要寄艙，拿走電池便可以，不用擔心。



電源方面，電池設在行李箱底部，有安全鎖，容量6,400mAh，廠方稱可行走約五小時或二十公里，低電量時，手環會以閃燈提醒用家。電池會伸延至行李箱頂部兩個USB插頭，可為手機充電。用家可安裝智能手機App，用藍牙連接行李箱，用以控制智能鎖開關，同時可檢查電量、調校顯示燈顏色等，幾方便。售價：$6,880



「跟蹤」能力高



到歐洲國家工作，時不時要拉住手提行李趕轉飛機，分秒必爭下，很多時拉篋拉到手臂疼痛。近年不少行李箱品牌研發智能篋，當中技術包括自動標籤顯示、藍牙追蹤功能等，但今次測試的CowaRobot智能篋則很破格，事關它可通過激光感應器和鏡頭追蹤技術，「認住」用家的身體輪廓，自動自覺跟住用家行走，阿卓爸爸趕轉機時就不怕拉篋拉到手抽筋！



電子追蹤系統主要設於行李箱的手柄和底部，手柄有多個激光感應器及三組鏡頭，用家只要將手柄拉起，按住前方按鈕約兩秒，鏡頭便會記下用家腳部輪廓、衣服鞋襪顏色等，加上用家佩戴的智能手環，可精準地定位，實測時發現智能篋「跟蹤」能力極高，未有「甩Target」情況發生，阿卓爸爸更試過走下梯級，行李箱會立刻停下，相當聰明！



轉向夠穩定



測試評語



CowaRobot智能篋是靠兩個獨立推動電動輪行走，測試時，能做出少於九十度的急轉向，由於手柄和行李箱底部也有感應器，大部份物件也可輕鬆避開，就算是纖幼椅腳，系統也能辨識得到。



電池使用時間方面，阿卓爸爸在辦公室用它跑了一個早晨和中午，結果只耗了四分一格電。不過在使用時有些要點須留意，由於智能篋是在背後辨識用家身體，第一次做辨識時最好背向行李鏡頭。另外雖然專用手環會發出訊號，行李箱不會跟錯和用家衣着一模一樣的人，而且萬一有人搶走行李箱，手環亦會不斷震動提醒，但由搶走至震動都有好幾秒，能不能及時追賊成為疑問，故使用時最好不時回望篋的蹤影。



其他選擇 電子行李標籤



Rimowa eTag即電子行李標籤，使用AAA電池，用家出發前用專用手機App預辦登機，行李標籤會輸入行李箱的eTag顯示器，托運行李，毋須使用行李貼紙，可在家或車上完成寄艙手續，適用於歐洲的電腦自助寄艙櫃位，用家只需要掃描護照及放入行李，不用排隊。現凡買Rimowa篋加五百元，就可擁有附設eTag系統的版本。



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