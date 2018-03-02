﻿有營蛋包飯

有時想去日本旅行，卻未能馬上成行，唯有吃日本菜一解愁緒，以美食治療心情。最近在荔枝角D2 Place開業的niji KITCHEN，正深得我歡心，皆因備有多款特色又富營養的蛋包飯供選擇，最特別是店內聘用的逾七成是聾人員工，令這家日式餐廳多添一重意義。文：甘偉丁 圖：黃頌偉



niji KITCHEN位於有「文青商場」美譽的D2 Place內，亦是人氣西日蛋包飯料理店niji bistro的新副線餐廳。店方表示，早在niji bistro營運時，已聘請聾人負責後勤工作，適逢新店開張，於是再增聘人手烹煮食物，以及擔任收銀等前線工作。記者起初還擔心會否難溝通，原來點餐時告知餐號，收銀員單憑客人口形，便會知道柯打甚麼食物，而且員工待客溫文有禮，較不少大型食肆的服務更佳。餐廳特意增設簡約零售系統，食客於收銀處付款後，定單隨即傳送至開放式廚房的平板電腦上，讓廚師馬上烹煮。食客自行取餐的形式與快餐店相若，而每張定單當中更會捐出一元予慈善機構回饋社會，稱得上是良心企業。







多款特色套餐



餐牌有八款特色蛋包飯供單點或作套餐，套餐附有雞肉雜菜湯及一保堂賀之茶。飯底以日本珍珠米飯及番茄炒成，質感軟熟，至於蛋皮以日本訂製的蛋包飯專用鍋煎煮，受熱均勻，可做到皮薄蛋滑的效果。當中最具人氣是日式咖喱牛肉蛋包飯，以日本直送咖喱粉煮成醬汁，加入美國牛肉、甘筍及洋葱等以慢火燜煮數小時，香濃惹味，配以番茄飯同吃最適合不過。



愛吃海鮮的，可選擇明太子忌廉汁大蝦蛋包飯，將明太子混入香滑忌廉汁內，增添辛辣口感，伴以鮮香彈牙的大蝦，味道層次更豐富。為求客人吃得舒適，連餐具也是精挑細選，例如選用日本研製「叉匙」，即叉子與湯匙混合體，既可叉起肉塊又能舀飯，一舉兩得。值得一提，餐廳供應自家製醃菜，以不同顏色蔬果加入木魚精及醋醃成，酸甜開胃，可免費自取及無限添加，服務較一般餐廳窩心。



niji KITCHEN



地址：荔枝角長順街15號D2 Place TWO二期3樓310號舖



查詢：3586 8103