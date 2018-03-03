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﻿童裝特賣 重錘

2018-03-03 列印
童裝天地 紅黑色星球大戰圖案長袖衫 原價$488 優惠價$144
童裝天地 Winnie the Pooh圖案長袖衫 原價$488 優惠價$99
童裝天地 Winnie the Pooh圖案黑色長褲 原價$280 優惠價$99
Mothercare粉藍色女童One-piece 原價$290
Mothercare 藍灰一件頭嬰兒衫 原價$120
Mothercare 橙色棉質外套 原價$270
Chickeeduck 連身裙 原價$590 優惠價$295
Chickeeduck白色長袖Tee 原價$220 優惠價$130
Chickeeduck 灰色女裝外套 原價$380 優惠價$150
Angel Dream灰色車仔圖案長袖衫 原價$169 優惠價$100
Comic Park and Cafe 精選T恤 $99/2件
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出擊

        小朋友經常換新裝，家長們必然要精打細算，Zoey今次就為大家推介MegaBox內五間童裝店舖推出的春季優惠，各位媽咪可以放心入貨喇！

　 今次為大家搜羅的五間童裝專門店為童裝天地、Mothercare、Angel Dream、Chickeeduck及Comic Park and Café。其中提供各類初生嬰兒產品的Chickeeduck，貨品會以低至五折發售；而童裝天地的服飾更會低至二折，部份衣履百多元已有交易，認真划算！而專售流行卡通圖案T恤的Comic Park and Café，精選短袖T恤只須$99兩件，最適合迎接夏日。

Zoey入貨攻略

　　由即日至3月31日，Mothercare推出購物優惠，只要使用HSBC信用卡於店內簽購買正價貨品，可獲八五折優惠，精明消費，買得更抵。

地址︰九龍灣宏照道38號MegaBox

網址︰www.megabox.com.hk

查詢︰2989 3000

Angel Dream / L9-3舖

Chickeeduck / L9 7-8舖

Comic Park and Café / L9-23舖

Mother Care / L9 5-6舖

童裝天地 / L9-2舖
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