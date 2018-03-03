小朋友經常換新裝，家長們必然要精打細算，Zoey今次就為大家推介MegaBox內五間童裝店舖推出的春季優惠，各位媽咪可以放心入貨喇！
今次為大家搜羅的五間童裝專門店為童裝天地、Mothercare、Angel Dream、Chickeeduck及Comic Park and Café。其中提供各類初生嬰兒產品的Chickeeduck，貨品會以低至五折發售；而童裝天地的服飾更會低至二折，部份衣履百多元已有交易，認真划算！而專售流行卡通圖案T恤的Comic Park and Café，精選短袖T恤只須$99兩件，最適合迎接夏日。
Zoey入貨攻略
由即日至3月31日，Mothercare推出購物優惠，只要使用HSBC信用卡於店內簽購買正價貨品，可獲八五折優惠，精明消費，買得更抵。
地址︰九龍灣宏照道38號MegaBox
網址︰www.megabox.com.hk
查詢︰2989 3000
Angel Dream / L9-3舖
Chickeeduck / L9 7-8舖
Comic Park and Café / L9-23舖
Mother Care / L9 5-6舖
童裝天地 / L9-2舖