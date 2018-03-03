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﻿似有還無 開啟禁忌之戀

2018-03-03 列印
泉與葉山老師展開了一段似有還無的愛情。
泉內心百感交集，究竟是否要延續這段戀情？
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  由《在世界的中心呼喊愛》導演行定勳執導、改編自日本作家島本理生的暢銷同名小說的《愛，不由自主》，請來日本人氣組合「嵐」的松本潤與有村架純主演。故事講述大學二年級那年，泉（有村架純飾）接到了高中母校戲劇社指導老師葉山（松本潤飾）的電話，希望她能回來母校參與學弟妹的畢業公演。泉的內心百感交集，因為葉山老師是高中時代將自己拯救出來的恩人，兩人也早在當年萌生了若有似無的情愫。然而事隔多年，葉山卻始終無法給予回應和承諾，同樣參與公演的同學小野（坂口健太郎飾）又在此時展開熱烈追求，究竟泉該繼續堅持這段不由自主的不倫之戀，還是該投奔另一個人殷勤熱切的懷抱之中……

《愛，不由自主》

類型：愛情

片長：2小時20分

上映日期：3月15日
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