﻿精明Ben Sir 智選上車盤

Ben Sir買樓投資有心得，睇樓團節目更由香港領軍做到海外，原來精打細算的他，十年前才買車代步，坦言車是奢侈品，所以要考慮清楚。覓得心頭好，亦要物有所值，當年就是因為貪Alfa Romeo夠型才入貨。何解要揀黑色？原來全因有折扣，Ben Sir果然快人快語。文︰Angel 圖︰Gary Tsai







第一架二手思域



四十歲考了車牌後，Ben Sir購買了人生第一架車，就是二手本田思域，「當時只是想買架二手車來練習，所以就選了一架九年車齡的思域。不要以為是舊車，試過載五人上紅棉道亦好好馬力。」他更笑言十年前新牌仔毋須掛P牌，但亦掛上「新手」字樣在車上，讓行人及其他駕車人士知道他是新手，安全為上，確是好巿民。



喜歡不規則設計



男士愛車像是天生，即使Ben Sir認為買車是奢侈品，也對這份奢侈品愈來愈有要求。五年前以二十九萬元購入意大利Alfa Romeo，「喜愛其不規則設計，如車牌會放在一邊，很型很特別。又如車的門柄設計在窗邊，很多朋友第一次坐這車時都找不到，非常搞笑。」



為何不選較熱門的紅色？「皆因黑色車有優惠，折後不用三十萬元，於是就買了。」買樓投資都經過精打細算的Ben Sir，原來買車亦計過數。



投資要選古董車



說到買車投資，Ben Sir坦言不算很有心得，但閒時亦有看報道，知道古董車較保值，如Rolls Royce（勞斯萊斯）、Bentley（賓利），它們出產的古董車量較少，有升值潛能。至於車位投資呢？「現在車位的價格非常高，不是旺區也賣二百多萬元，如果純粹用來投資，我寧可用二百萬元在東南亞或日本等地買樓。」不知大家又會否認同呢？



