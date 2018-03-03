﻿狂歡歌酒節 本土音樂大放送

周末想狂歡一番？海洋公園於3月10日至4月2日一連四個Weekend晚上就會舉行歌酒節，除了有來自世界各地的特選啤酒和美食，屆時更有煙火和水幕匯演；而另一重頭戲就是雲集本地二十多位人氣歌手及樂隊的本地狂熱音樂會，粉絲們可以零距離欣賞精采演出！文：Ki



海洋公園歌酒節已經是連續第二年舉行，活動由晚上6時30分開始，期間場內會變成美食嘉年華，大會更特別從不同地方搜羅近百款的啤酒飲品，除了有屢獲殊榮的啤酒，更有本地嶄新口味的手工啤，保證令你飲得痛快；與此同時，當晚亦不少佐酒美食，包括精心炮製的上海和寶島美點、惹味的夏威夷燒烤等；不少得的還有「雙龍奇緣」煙火及水幕匯演，讓大家可以邊歎啤酒邊欣賞邊有精采表演。



廿多位歌手獻唱



至於另一不能錯過的活動，還有每晚舉辦兩場45分鐘的本地狂熱音樂會，表演嘉賓陣容鼎盛，包括ToNick、陳柏宇、側田、Robynn & Kendy、Dear Jane、秋紅、周國賢、KOLOR、岑寧兒、盧凱彤、林二汶及盧巧音等廿多位人氣歌手及樂隊，不同風格的音樂定必令全場High爆。順帶一提，由即日至3月16日凡於海洋公園票務部購買兩個或以上的「智紛全年入場證」學生會籍，每位均可獲贈指定本地狂熱音樂會連歌酒節門票一張，詳情請參閱海洋公園網站。



海洋公園歌酒節



日期﹕3月10日至4月2日（逢周六、日及公眾假期）



時間﹕6:30pm至11:00pm



查詢: www.oceanpark.com.hk



註：活動期間，食尚水都、海龍王餐廳、水都餅店、夢幻水都人工湖、海濱樂園廣場及海濱禮品廊將會開放至11:00pm，園內機動遊戲、設施及展館將會於7:00pm關閉。