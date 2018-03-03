﻿狂歡歌酒節 本土音樂大放送

海洋公園歌酒節已經是連續第二年舉行，活動由晚上6時30分開始，期間場內會變成美食嘉年華，大會更特別從不同地方搜羅近百款的啤酒飲品，除了有屢獲殊榮的啤酒，更有本地嶄新口味的手工啤，保證令你飲得痛快；與此同時，當晚亦不少佐酒美食，包括精心炮製的上海和寶島美點、惹味的夏威夷燒烤等；不少得的還有「雙龍奇緣」煙火及水幕匯演，讓大家可以邊歎啤酒邊欣賞邊有精采表演。
廿多位歌手獻唱
至於另一不能錯過的活動，還有每晚舉辦兩場45分鐘的本地狂熱音樂會，表演嘉賓陣容鼎盛，包括ToNick、陳柏宇、側田、Robynn & Kendy、Dear Jane、秋紅、周國賢、KOLOR、岑寧兒、盧凱彤、林二汶及盧巧音等廿多位人氣歌手及樂隊，不同風格的音樂定必令全場High爆。順帶一提，由即日至3月16日凡於海洋公園票務部購買兩個或以上的「智紛全年入場證」學生會籍，每位均可獲贈指定本地狂熱音樂會連歌酒節門票一張，詳情請參閱海洋公園網站。
海洋公園歌酒節
日期﹕3月10日至4月2日（逢周六、日及公眾假期）
時間﹕6:30pm至11:00pm
查詢: www.oceanpark.com.hk
註：活動期間，食尚水都、海龍王餐廳、水都餅店、夢幻水都人工湖、海濱樂園廣場及海濱禮品廊將會開放至11:00pm，園內機動遊戲、設施及展館將會於7:00pm關閉。