﻿Galaxy S9/S9+ 人像AR搶Fun

今屆《MWC》通訊展不乏手機新作，當中Samsung年度頭炮Galaxy S9/S9+最為矚目，除了裝有F1.5/F2.4雙光圈的12MP主鏡頭，自動因應拍攝環境而轉換，更可以拍出960fps超慢動作影片，加上模仿用戶表情的人像AR，實力叫人刮目相看。文、圖：B1807



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新一代Galaxy S9系列沿用備受好評的Infinity Display全熒幕設計，S9熒幕為5.8吋，S9+則達6.2吋，正面看跟S8分別不大，但機背卻有明顯改動，尤其指紋Sensor移至跟主鏡頭成直度排列，解鎖更為方便。另一變動較難察覺，就是機身首度裝上立體聲喇叭，不但由AKG調音，更支援Dolby Atmos全景聲，打機睇片都可營造包圍感十足的音效體驗。近期潮流興起個人化Emoji，S9系列預載了AR Emoji這新功能，面向鏡頭掃描一下，即可將個人頭像變成Avatar公仔，又會製成18款Emoji Stickers，讓你直接應用到社交平台分享。



雙光圈收放自如



更值得注意的是S9系列配備了雙光圈主鏡頭，同時提供F1.5及F2.4的光圈設定，應用原理就像人眼瞳孔，遇上低光或昏暗環境就會放大至F1.5，以吸收更多現場光，要是光線充足則自動收細至F2.4，從而令景物聚焦更為清晰，喜歡的話亦可在Pro模式中手動切換，讓構圖及景深可有更多變法。影相了得，拍片亦有「Super Slow-Mo」這玩意，可以960fps速度進行超慢動作影片攝錄，重播時更可Reverse倒播，甚至自動配上背景音樂，效果有趣之餘，最實用是Motion Detection功能，藉着動態偵測自動捕捉精采一刻，並以慢動作錄下。