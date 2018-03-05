﻿新一代 名人隱世飯堂

在「鋒膳」的桌上，放置了內地電視節目《舌尖上的中國》也有提及的諾鄧古井鹽、雲南土紅糖和三生川辣椒粉。如此講究，正因為老闆是富豪鄭裕彤從前開設「富萬年酒樓」的總廚黎汝森之子，從小到大吃盡佳餚美食。長大後憑一己之力，曾被四季酒店邀請管理中東的中菜廳，對食材瞭若指掌，難怪開業不久，餐廳已經車水馬龍。文：李泳烔 圖：陳鐵剛



別以為名人富豪去的餐廳必定金碧輝煌，鋒膳隱藏於灣仔一座住宅內，牆上鏤有數條小金鯉和蓮蓬，別致中不帶一點庸俗。「我希望餐廳有Family Style，不是走貴價的中餐路線。」Nansen說。午市餐牌賣的是番茄焗豬扒飯、魚湯米線、麻辣魚卜撈蝦子麵等，看似是平民膳食，但其實全用靚料，豬肉用了宮崎快樂豬，這種豬吃納豆、乳酪、酵母長大，肉質沒豬膻味，爽口又有肉香。



「金鳳絲苗香是香，問題是粒粒分明，我加入一成日本米，吃起來便帶點黏口。」大廚加入九州雞蛋「太陽卵」炒製，飯底香到不得了。番茄選用荷蘭番茄，貪其比意大利番茄多了種酸甜味，簡簡單單的番茄焗豬扒飯，卻比旁人多下心機，證明普通菜式配上適合食材，便變得不平凡。



訪問當日，Nansen從英國訂的鷓鴣剛好到港，立即喚大廚烹調一道「御製鷓鴣羹」。「鷓鴣營養價值高，可惜現在已很難找到好的鷓鴣。」他千辛萬苦找來野生鷓鴣，價錢昂貴，供應者原來是英國皇室御用肉商，而鷓鴣古時亦是中國皇室美食。「我們稱此菜為御製，原因是相傳唐玄宗曾下令，平民只能有限度地享用鷓鴣，必須留待前線軍人食用，李隆基為了討好楊貴妃，用上鷓鴣起肉製作湯羹。」Nansen跟隨古方，將蛇羹肉絲改為鷓鴣肉，湯羹相當濃稠，富層次之餘亦極為暖胃。



餐廳短短開業三個月，已經成為商界名人的新寵兒，賭王何鴻燊四太梁安琪愛將吳士元、名模周汶錡等都是熟客，Nansen再次證明「菜香不怕巷子深」，餐廳地點再隱閉又有何懼？



鋒膳



地址：灣仔石水渠街69-71號



年威閣2樓B號舖



查詢：2267 0288