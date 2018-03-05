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﻿山景閣推正宗海南雞飯

2018-03-05 列印
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　　海南雞飯是諾士佛臺的仕德福山景酒店山景閣有口皆碑的招牌菜，酒店第一任總經理是新加坡人，特意邀請精通廚藝的母親來港親授絕藝，更從新加坡採購獨特的調味料，為食客帶來正宗的海南雞飯。去骨的海南雞，雞皮油潤肥美，肉質嫩，油飯香，色澤帶黃，調味醬料以青薑為主料，蒜蓉辣汁開胃，精選的印尼甜醬油，比市面上老抽更帶出傳統的鮮味，山景閣現推出海南雞飯套餐（$88），包括招牌海南雞飯、老火湯及上等熱茶一壺。

山景閣

地址：尖沙嘴天文台道13-17號仕德福山景酒店大堂

查詢：2313 7024
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