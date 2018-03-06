﻿雪亮迷人 福島只見川

經歷七年前的大地震及輻射洩漏危機後，日本福島縣（Fukushima）此刻活像浴火重生的鳳凰一樣，奮力向到訪旅客展現她的魅力，好像這趟我在距離肇事地點極遠的奧會津地區，便可欣賞到只見川冬日絕景，猶如人間仙境。



文、圖：林逸



鳴謝：福島縣觀光交流局



第一橋梁 詩情畫意



原來連接福島縣會津若松市會津若松站及新潟縣魚沼市小出站的JR只見線，便因沿途可賞到四時不同的自然美景而被視為世上最浪漫的鐵道路線之一及日本地方鐵路的橫綱，當中更以景色最美的只見川第一橋樑一帶成為取景熱點。這趟我們驅車直達道之站尾瀬街道三島宿（由JR會津宮下站乘巴士約五分鐘，徒步約四十分鐘），換上免費提供的雪靴後，便開始登山之旅。冬日到訪這裏的訪客，目的只有一個，就是登臨被厚雪覆蓋的雪坡觀景台，遠眺鋪上雪影銀妝的連綿山色及山毛櫸樹林美景，以及每日定時駛過只見川第一橋樑的只見線列車景致。記得當我抵達第一個觀景台時，已發現有不少旅客及攝影愛好者在等候，不過更令我着迷的，還是眼前的水墨畫般絕美景色及平靜川面上的鐵橋倒影。



只是提提大家，列車每日只途經第一橋樑十二次，其中上午九時至九時二十分左右便有兩次，其他理想時間便是下午一時、大約二時半及大約四時一刻左右，也要留意列車也有機會因積雪問題而告停駛呢！



名勝鶴城 歷史悠久



來到會津地區，當地歷史名勝鶴城（鶴ヶ城）也是必遊景點之一。由葦名直盛在1384年以黑川城之名興建的鶴城，先後經歷過葦名家、伊達家、蒲生家、上杉家、加藤家、保科家及松平家等七姓藩主管轄，其中蒲生家更兩度成為領主。該城在蒲生家首度掌權後被易名會津若松城，更在同期建起七層天守閣，並因其白色外觀猶如從天空降下的白鶴而被喚作鶴城。



有時間的，更不妨進到天守閣一遊，裏面除會介紹會津地區歷代藩主的故事，更會講述幕末誓死保衞家園的白虎隊壯士的事跡，而在最頂層的觀景台，更可以三百六十度眺望四周美景。臨離開前，更別忘來到城旁的鶴ヶ城會館選購福島及會津地區傳統手信、品嚐地道美食及一嘗製作鄉土玩具的樂趣。



鶴城



地址：福島縣會津若松市追手町1番1號



電話：81 242 27 4005



時間：8:30-17:00



門票：成人410日圓（約29港元），小童150日圓（約11港元）。



網頁：www.tsurugajo.com/turugajo/



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