﻿原始生機素食

近年綠色飲食抬頭，新派素菜不但多元化，且富異國料理風味，茹素多年的朋友最近更轉食生機純素（Raw Vegan），Fifi趁機隨友人嚐嚐一頓融入大自然的午餐，從中體驗生機素食理念。



文、圖：Lady Fifi (fifi@lady-fifi.com)



瑟縮在鬧市商廈的Greenwoods Raw Cafe主打Raw Vegan。所謂生食（Raw），泛指不高於攝氏40多度烹調食物，可全面保留食材的天然酵素及養份。這裏的無蛋奶純素食（Vegan）除了不含雞蛋和乳製品外，更不含菇菌，而生機純素美食只沿用蔬菜和果仁，配合攪拌和風乾等手法炮製。店舖的主理人是綠色力量創辦人周兆祥博士，茹素多年的他，無論在用材和味道的配合都掌握恰好且富心思。近年西方冒起的水克非爾汽水（Water Kefir Soda），以水克非爾發酵，並配合紅菜頭汁和蘋果汁提味，具微微的氣泡，與意大利氣泡紅酒Lambrusco相似，微甜清新，更是富益生菌的健康開胃飲品。



用料配搭富心思



是日的生機純素午餐的綠果菜露凍湯，令人聯想起源自西班牙的傳統番茄凍湯（Gazpacho），兩者同樣以蔬菜為基調，配合均勻攪拌。這兒的綠果菜露凍湯以羽衣甘藍、鳳梨和檸檬葉為基礎，配合香蕉拌勻，味道較混合了橄欖油的Gazpacho豐富，口感濃稠如Smoothies果汁，湯面飾以自家種植的食用玫瑰花瓣，賣相吸引且富心思。田園沙律則風味清新，色澤鮮艷的紅肉火龍果更是筆者最愛。坊間常見的白肉火龍果略為味寡，紅肉火龍果不但香甜多汁，口感細緻且味道清新。



主菜南瓜菠菜撻，香脆的餅底散發胡桃樸實香氣，撻面放上南瓜籽和菠菜乾提升口感，味道夾配。另一中式主菜純素臘味飯，以椰菜花當米飯，沿用豐富植物骨膠原的桃膠取代臘肉，佐以微酸的脫水發酵茄子片享用，頗有臘味飯的風味。



Greenwoods Raw Cafe



地址：尖沙咀加拿分道2號13樓



電話：3428 2416



收費：生機純素午餐售$148，共有三道菜。