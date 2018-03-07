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﻿浪漫抽象拼貼

2018-03-07 列印
■辛塔‧坦達雅的創作儼如一幅充滿活力的抽象拼貼。
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　　知道辛塔‧坦達雅（Sinta Tantra）以「In the Mood For Love」（「情藝愛漫遊」）作意念，為利東街創作公共藝術裝置，跟王家衛《花樣年華》英文片名同名，便估到她是後者的影迷。「《花樣年華》中有很多紅色，紅是中國人的幸運色，我也在創作中採用不少紅色。」

　　印尼裔英國藝術家辛塔‧坦達雅，於1979年在紐約出生，她這次為利東街三層行人天橋，以及皇后大道東和莊士敦道兩邊入口，披上新貌，以鮮銳色彩、形狀和線條，活潑了都市場景，儼如一幅幅浪漫抽象拼貼，充實了香港這個多姿多采的藝術三月。

（www.leetungavenue.com.hk）

文、圖：ArtKen
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