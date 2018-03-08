﻿日本三大櫻朝聖

說到賞櫻，日本可說是最受香港人歡迎的地方，本月起便會由九州一直往北開到5月中旬的北海道，浪漫櫻色實在目不暇給，不過在東瀛一眾櫻花勝景中，有三大櫻最為人津津樂道，那便是福島縣三春町的三春瀧櫻、山梨縣北杜市的山高神代櫻及岐阜縣本巢市的根尾谷淡墨櫻。



文：星島旅遊組 圖：林逸、星島圖片庫



日本三大櫻，都是樹齡極高的櫻樹，最年長的是有逾一千八百歲的山高神代櫻，其次則為樹齡超過一千五百年的根尾谷淡墨櫻，至於「最年輕」的三春瀧櫻，也屹立了一千年以上。三大櫻由於盡是千年古樹，悉數擁有極粗壯的樹身、極發達的枝幹及極茂密的花色，每到盛開季節，均是美不勝收，並引來大量賞櫻客及攝影愛好者遠道來訪。



有興趣見識三大櫻的魅力，請留意滿開期一般為4月中旬的三春瀧櫻，是一株高約十三點五米、四周延伸幅度由五點五米至十四點五米的巨大枝垂櫻，配合三春町內其餘約一萬株櫻花樹，構成一道道絕美風景。另外植於北杜市實相寺境內、花期多在4月上旬至中旬的山高神代櫻，樹高約十點三米、樹幹周長則約有十米，由於當地有日本南阿爾卑斯連峰作伴，景致同樣迷人。至於因散落時呈淡墨色而得名的根尾谷淡墨櫻，樹高約十六點三米、延伸幅度約九點九米，來到多為4月中旬的滿開檔期，也是別有一番韻味。



旅遊記事簿



由JR三春站乘瀧櫻號巴士約二十分鐘（三春瀧櫻）



由JR日野春站乘的士約十五分鐘（山高神代櫻）



由樽見鐵道樽見站徒步約十五分鐘（根尾谷淡墨櫻）



miharukoma.com（三春瀧櫻）



www.hokuto-kanko.jp/sp/sakura_jindai（山高神代櫻）



www.city.motosu.lg.jp/sight/usuzumi/（根尾谷淡墨櫻）



