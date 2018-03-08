﻿春日賞櫻圖鑑

春回大地，意味着一年中最美的櫻花花季隨即到臨。為方便大家出遊賞櫻，《食玩王》便以「春日賞櫻圖鑑」為主題，特別以香港人最愛的賞櫻勝地日本為重點，推介景色絕美的東瀛頂級賞櫻名所、人氣賞櫻好去處及周邊的吃喝玩樂新焦點，以及多個賞夜櫻、看芝櫻及選乘特色花見懷舊SL火車的熱點，好讓大家能夠全方位細味東瀛的櫻花美態。



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