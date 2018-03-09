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﻿猜實際用途 家品有估怪

2018-03-09 列印
貼士：這個恐龍頭很多時要繫上「口帶」，以防「漏口」，大人上班和小朋友上學都合用。
貼士：大笨象不能噴水，其用途跟錢有關，小朋友也合用。
貼士：這個外觀如子彈的東西，適合和另一半一邊談情一邊使用。
貼士：驟眼看以為它是膠紙座，非也！這件德國製造的東西，是添置家具時的好幫手。
貼士：兩頭小恐龍造型兇猛，且重量非輕，留意口是張開的，有實際用途。
【答案話你知】 1. 惡相食物盒 這個恐龍頭造型食物盒，可放入三文治小食和飲品，嘴巴閉上後再繫上口帶便可攜帶出街。除了食物，還可以擺放私人物品，由Suck UK設計。 售價：$195
2. 大笨象錢箱 屬以色列Monkey Business的得意小作品，Elli象鼻中間有條小軌道，可將硬幣從象鼻滑入象背的錢箱內，過程如象鼻吸水一樣，不正像風水師所說大象吸財嗎？售價：$100
3. 野外飲兩杯 由著名英國設計品牌Wild and Wolf製作的Ted Baker Hip Flask Shot Cup，即專為戶外飲酒使用的酒樽，連兩隻小杯。特別與時裝品牌Ted Baker聯乘設計，並以皮革裝飾，手工精緻。售價：$545
4. 輕巧型拉尺 都說不是膠紙座那麼簡單，這其實是德國BMI製造的金屬拉尺。設計上沒有傳統拉尺般笨重，把內裏的活動機械簡化，其重量只是傳統拉尺的三分一，相當輕巧。把尺拉盡時足有兩米長。售價：$95
5. 實用開瓶器 這恐龍開瓶器同樣由Suck UK設計，如何開瓶呢？正是由恐龍的牙齒代勞。全金屬製造，甚具手感，除是派對上焦點，亦可成為家中一件獨特的擺設。售價：$225
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        家品除了美觀之外，不少還帶有玩味，阿卓爸爸精選一些城中有趣家品，讓大家動動腦筋，估估它們的實際用途，其中最難猜的，可能是一個恐龍頭！

文：阿卓爸爸 圖：黃頌偉

產品查詢：Homeless\2111 3151
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