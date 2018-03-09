﻿香江情懷車仔麵

時下流行集體回憶，懷舊餐廳長開長有，但要做到有話題性卻沒幾間。最近旺角新開的車仔の家可說是成功例子，除主打車仔麵及傳統配料，更以昔日的綠鐵閘、紅信箱及黑白照片等舊物，打造上世紀六十年代情懷。文：甘偉丁 圖：Gary Tsai



走進車仔の家，看到不少昔日舊物，讓人勾起許多回憶。舊式海報、撥輪電話、黑膠唱片、紅色膠罩吊燈等全屬歷史印證，但最吸睛還是灰色牆柱上以毛筆字寫出「車仔皇帝」，以及各款車仔麵配料名字，如粗麵、豬腸及魚皮等，原來店方特意請來設計師模仿「九龍皇帝」曾灶財的墨寶風格，極富特色。對記者來說，最有共鳴是書架上各式漫畫，例如《蠟筆小新》、《娛樂金魚眼》、《IQ博士》及《牛仔》等，還以為只作裝飾擺設，老闆劉先生卻指客人可在用餐時免費取閱，且會不定期更換漫畫，務求將麵店打造成Cafe般寫意。



手打烏冬米線



坊間車仔麵檔，一般是在柯打紙上選擇麵底及配料後落單，這店卻設有半開放式廚房，大家可直接挑選二十多款配料。老闆說：「車仔麵是庶民美食，但坊間很多店舖加入獅子狗、蟹柳等配搭，偏離傳統風味。」為求讓食客吃到地道美食，老闆請來擁有四十多年烹煮車仔麵經驗的師傅製作豬腸、腩肉、陳皮魚蛋、酸齋等傳統配料，當中的秘製腩肉選用五花腩，以滷水燜煮至入味，香濃不膩；豬腸徹底洗淨，經滷製後沒半點膻味，同樣值得一試！



除配料出色，湯底也十分講究，以豬骨、魚鰾及豬油渣等食材熬煮而成，湯汁鮮甜可口，非坊間的味精湯底可比。麵底除常見的粗麵、油麵、幼麵及米粉外，還可選擇手打米線及手打烏冬，店舖還特意請來本地麵廠幫手製作，前者幼身，質感嫩滑煙韌；後者較粗身，煙韌富口感。多款特色小食推介酸辣三寶，包括雞腳、雞翼尖、豬耳等，酸辣開胃。記者最喜歡是金牌惹味，包羅多款香濃入味的配料，如豬皮、魚蛋、魷魚鬚及蘿蔔等。吃畢後柯打一杯特飲最適合不過，當中紅豆飲品多達六款，例如抹茶涼粉紅豆冰、牛乳涼粉紅豆冰及奶茶涼粉紅豆冰等。



車仔の家



地址：旺角通菜街



187號地舖



查詢：2320 1884