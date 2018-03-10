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﻿潮牌首飾 限定Pop-up割引登場

2018-03-10 列印
蝴蝶結設計戒指 原價$699 優惠價$279
粉紅色串珠 原價$399 優惠價$159
藍色串珠 原價$399 優惠價$159
花形設計戒指 原價$399 優惠價$159
綠色串珠 原價$399 優惠價$159
紅白波點串珠 原價$399 優惠價$159
藍色星星串珠 原價$349 優惠價$139
立體心形吊墜 原價$299 優惠價$119
心連心串珠 原價$349 優惠價$139
立體蝶蝶結串珠 原價$599 優惠價$239
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        潮牌首飾Pandora向來受女性歡迎，品牌於3月及4月於東涌東薈城特設Pop-up Outlet，部份貨品會以低至4折發售。Zoey已為大家準備幾款熱賣款式，讓大家先睹為快。

  今次是Pandora首次設立Pop-up Store，且減價貨品種類繁多，共有多達四百款產品，一定看得女士們心癢癢。以蝴蝶結設計戒指為例，原價$699現以四折發售，不用三百元已有交易。另有多款色彩繽紛的串珠，同樣以四折發售，可以考考心思自由配搭出唯美手鏈或頸鏈。提提大家，店內有多款迪士尼系列串珠，粉絲記得咪錯過！

Pandora Pop-up Outlet

地址：東涌達東路20號東薈城名店倉2樓

查詢︰5181 8753
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