﻿CP+相機展 無反強陣出擊

A7 III首拍4K HDR
相比去年新作乏善可陳，今屆《CP+》相機展由於廠商強陣出擊，可觀性大幅改善，話題作之多可謂近年之最，當中包括Sony全片幅無反新貴A7 III，機身一如同系A7R III加入了雙插卡槽、Joystick等新配置，內置2,420萬像素Exmor R CMOS最高感光度更可達ISO 204,800，同時移植了多項來自旗艦A9的先進功能，好像693點對焦系統及5級五軸機身防震，價錢卻只及A9一半，難怪被喻為旗艦親民版。
另一重量級新作來自FujiFilm X-H1，拍片功能全面增強，不但錄影4K片時數據流量倍增至200Mbps，還可以直接使用F-Log模式，以及添加全新的「Eterna」菲林模擬效果，肯定可以討好喜歡拍片的用家。功能方面，X-H1可看作是X-T2接班人，影像處理器、連拍速度以至測光系統如出一轍，但擁有5.5級五軸防震，且一如同廠GFX 50S加入了LCD顯示屏。
輕便換鏡主打自拍
當會場內近乎無反相機天下，Pentax繼續主攻全片幅單反，屬二代加強版的K-1 Mark II，主要規格跟上代無異，賣點在於感光度提升至ISO 819,000，以及可以手持方式拍攝超高解像相片。