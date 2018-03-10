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﻿CP+相機展 無反強陣出擊

2018-03-10 列印
■Panasonic LUMIX GF10預設美顏模式，即影即執相。
■Olympus PEN E-PL9反芒自拍單手無難度。
■Sony A7 III擁有媲美A9的693點對焦系統。
■Fujifilm X-H1大幅加強4K拍片質素。
■Pentax K-1 Mark II是會場內唯一全片幅單反新作。
■Panasonic LUMIX GX9再次大幅改動機身設計。
■Canon EOS M50加入了全新CR3 RAW儲檔格式。
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        年度相機界盛事《CP+》雖已在日本橫濱圓滿落幕，今年新款相機陣容非常鼎盛，尤其近年漸成主流的無反機款，加上一系列新鏡頭及配件，相信不少拍友已摩拳擦掌，準備換機升級。

A7 III首拍4K HDR

　　相比去年新作乏善可陳，今屆《CP+》相機展由於廠商強陣出擊，可觀性大幅改善，話題作之多可謂近年之最，當中包括Sony全片幅無反新貴A7 III，機身一如同系A7R III加入了雙插卡槽、Joystick等新配置，內置2,420萬像素Exmor R CMOS最高感光度更可達ISO 204,800，同時移植了多項來自旗艦A9的先進功能，好像693點對焦系統及5級五軸機身防震，價錢卻只及A9一半，難怪被喻為旗艦親民版。

　　另一重量級新作來自FujiFilm X-H1，拍片功能全面增強，不但錄影4K片時數據流量倍增至200Mbps，還可以直接使用F-Log模式，以及添加全新的「Eterna」菲林模擬效果，肯定可以討好喜歡拍片的用家。功能方面，X-H1可看作是X-T2接班人，影像處理器、連拍速度以至測光系統如出一轍，但擁有5.5級五軸防震，且一如同廠GFX 50S加入了LCD顯示屏。

輕便換鏡主打自拍

　　當會場內近乎無反相機天下，Pentax繼續主攻全片幅單反，屬二代加強版的K-1 Mark II，主要規格跟上代無異，賣點在於感光度提升至ISO 819,000，以及可以手持方式拍攝超高解像相片。

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