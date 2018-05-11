﻿免尷尬 無聲響測口氣

日本品牌最近研發出便攜式口氣檢測器，體積輕巧，更重要是檢測過程和顯示結果均沒任何聲響，避免出現尷尬情況。文：阿卓爸爸 圖：褚樂琪、星島圖片庫、品牌提供



產品查詢：Tanita/3148 9455



向感應器吹氣



由於人體口腔後軟齶部份跟鼻腔連在一起，鼻子聞不到口腔後部產生的氣味，故很多時不會察覺到自己有口氣。日本品牌Tanita全新研發的口氣檢測器EB 100，可在幾秒鐘內快速檢測用家的口氣狀況。其實不少日本電器商以往都推出過類似產品，但普遍體積較大，賣相奇特，加上檢測時間較長，不方便在人多場合使用。



EB 100口氣檢測器拉出時長約六吋，不設LCD顯示屏，改為三種不同顏色的LED燈顯示（可在枱底或手袋暗位查看測試結果）。檢測方法簡單，開機後約四秒會出現綠燈，向感應器吹氣測試，口臭強度分為六個等級，全以不同顏色LED燈和震動顯示，全個過程不會發出聲響，以防用家尷尬。售價：$480



吃生洋葱三燈全亮



檢測時向EB 100吹氣兩至三秒直至機身震動，便知道結果。口臭級別分為六個，最好結果是一盞綠燈，最差（最臭）是三盞紅燈閃動！阿卓爸爸吃下生洋葱後測試，結果是三盞紅燈。回家翌日起牀後測試，則有三盞黃燈。酒精類的氣味最厲害，會有三盞紅燈同時閃動！一般來說，兩盞綠燈是可以接受的結果。



值得一提是，每次測試後，最好搖搖機身，用流動空氣清潔檢測器。另建議吹氣時速度不要太快，否則會影響測試結果。電源方面，EB 100用兩枚AAA電池驅動，所以機身才這麼輕巧。