﻿母親節華麗美宴

過兩天就是母親節，訂枱吃飯是常識吧！就算吃中餐，一樣可以搞搞新意思，坊間就推出了不少創意母親節套餐，食物跟名字配搭都別具心思。若還未想到送甚麼禮物，有餐廳亦早為客人做好準備，當然最窩心的，還是仔女們親口送上的一句祝福。文：李泳烔



時尚謝媽宴



位於中環擺花街八號的李好味，時尚玩味，每處都是「打卡位」。母親節套餐也玩幽默，推出「謝媽宴」，並取普通話「我愛你」的諧音定價，每位收費$520，由即日起至5月13日（日）供應，除母親節（5月13日）當天歡迎Walk in，其餘日子須兩天前預訂。三款前菜包括「李的芋法」炸芋角、「酥蝦仔」家常鹹蛋黃老虎蝦、「塊糕長大」自家製XO醬蘿蔔糕。



主菜有「家嘗便飯」荷葉飯配甜酸菠蘿雞，荷葉飯先用臘味及土魷加以醬油及薑蒜蒸，醒胃的咕嚕雞以酸甜菠蘿蓉墊底後鋪上脆米，惹味飽肚。最有驚喜必定是甜品，大廚用份子料理方式將紅棗、桂圓、桃膠及雪耳煲成的糖水造成迷你湯圓，以中式湯匙盛載，輕輕一咬，外層薄膜在口中隨即爆開。



中國茶主題



大官廳這次推出八道菜式母親節盛宴（四位起，每位$888），以中國茶為主題，特別與茶藝品牌「茶老七」攜手合作。玫瑰花珍珠貝燉竹絲雞湯以澳洲珍珠貝、新鮮有機竹絲雞及金華火腿燉製五小時，然後加入玫瑰花燉煮，芳香四溢。另一道龍珠花茶炒大蝦球，選用越南大蝦球，以龍珠花茶泡水醃製兩小時，配上紅、黃、綠色的彩椒炒至爽香，再灑上龍珠花茶粉，倍覺芬芳香濃。



主菜大官烤鴨除伴以傳統甜麵醬、黃糖、青瓜絲、京葱絲及日本子薑，更配上紅菜頭絲及台灣鳳梨絲，味道新鮮滋味。特別以新鮮紅菜頭汁浸泡的白米作炒飯，炒飯裏不下鹽，只加入鹹香的金華火腿帶出味道，賣相吸引又健康。每四位客人更可獲贈「茶老七」的精選名茶包禮品一份，可選紫鵑紅茶、單叢蜜蘭香或金邊玫瑰花茶口味。



a. 李好味



地址：中環擺花街8號地下及1樓



查詢：2896 7688



b. 大官廳



地址：中環威靈頓街74號地下至2樓



查詢：3125 3228