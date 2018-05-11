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熱門： 母親節李嘉誠大館獨留孖B銅鑼灣舊樓

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﻿窩心應節Buffet

2018-05-11 列印
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  母親節（5月13日）將至，當然要同媽咪好好慶祝，以表孝心。旭逸酒店．荃灣的Eat@ease於5月12日及13日（六及日）推出母親節自助餐，大廚搜羅了多款美食，包括煙三文魚及凍肉拼盤、蒜香檸檬燒豬肋骨、燒羊鞍配薄荷忌廉汁、參巴醬燒𩶘魚及杞子雪耳燉雞湯等美食。自助餐少不了精緻甜品，美輪美奐的甜點專櫃包羅芝士蛋糕、日式大福餅、士多啤梨忌廉泡芙、黑森林蛋糕及檸檬撻等，並任食Häagen-Dazs雪糕，讓客人有一個甜蜜的珍饈之旅。

　　凡惠顧母親節自助午餐或晚餐，每位媽媽可免費獲贈禮品一份，數量有限，送完即止。母親節自助午餐時間為上午11時30分至下午2時30分，成人$238、小童$119；自助晚餐時間為晚上6時至9時30分，成人$338、小童$169，另收加一服務費。

Eat@ease

地址：葵涌圳邊街15-19號

　　　旭逸酒店‧荃灣1樓

查詢：3958 8355
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