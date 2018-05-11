﻿獨家預覽 Cullinan登峰造極

英國勞斯萊斯昨晚（5月10日）網上發表全新Cullinan四驅車，《駕駛艙》早於上月底獲邀飛到北京，成為香港唯一傳媒代表優先預覽新車。文、圖：彭志揚（北京）



Cullinan名字源於全球最大（3,106.75卡）鑽石，據新車企劃經理Jonathan Shears表示，這輛超豪SUV用了四年研發，以Effortless Everywhere為口號。鋁合金底盤取自同廠Phantom，大部份硬件如氣壓避震、四驅及四轉向等均是專用品，跟寶馬X無關係。



現場所見，新車體型比預期細小，好像只較長陣版Range Rover大一些，不過更闊。Jonathan說體積大小經過深思熟慮，目標是與其他車系如Ghost和Phantom有明顯分野，始終這是首輛可作日常自駕代步的勞斯萊斯「家庭車」，不能太過龐大高傲。



廠方展出五座（紅色車）和四座（灰色車）兩個版本，尺碼相同（此車不會有長陣版），前者後排Lounge Seat舒服如沙發，空間感相信是SUV之最。餐桌、影視屏幕以至前後車門、上下兩截尾門、後排摺合功能也是電動控制。四座版包裝更奢華，尾箱與車艙以玻璃屏障完全分隔，確保寧靜和涼快。



值得留意是車廂沒有太多前衞Gadgets設施，掣鍵維持古典實體格式，其氣派、用料、造工及細節一如其他勞斯萊斯那樣登峰造極。廠方未公佈售價，只透露車子級數介乎Ghost及Phantom之間，估計本地價格在六百餘萬起標。Cullinan預計今年第四季抵港露面，首批約2019年第二季交車。